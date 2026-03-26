Presidente Lula participa da abertura da Caravana Federativa do Rio de Janeiro, em Niterói

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da cerimônia de abertura da Caravana Federativa do Rio de Janeiro, em Niterói - Foto: Divulgação/Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da cerimônia de abertura da Caravana Federativa do Rio de Janeiro, em Niterói - Foto: Divulgação/Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa nesta quinta-feira (26) da cerimônia de abertura da Caravana Federativa do Rio de Janeiro, em Niterói. O evento, que acontece no Caminho Niemeyer a partir das 15h, também contará com a presença do prefeito Rodrigo Neves e da ministra Gleisi Hoffmann. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o diálogo do Governo do Brasil com estados e municípios, ampliando o acesso a programas, serviços e investimentos públicos.

A programação da Caravana Federativa inclui oficinas, estandes de atendimento e uma série de diálogos com gestores estaduais e municipais. Durante o evento, também estão previstos anúncios do Governo do Brasil para o estado do Rio de Janeiro.

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A Caravana Federativa reúne representantes de diversos órgãos federais e oferece suporte direto a prefeitos, prefeitas e equipes técnicas, com orientações sobre políticas públicas, acesso a recursos e iniciativas em andamento.