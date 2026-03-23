Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede sedia campeonato de futsal feminino sub-12 da Conmebol
A competição internacional, voltada à formação de atletas, conta em média com 100 jogadoras
O Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede, continua sendo palco da fase de grupos da CONMEBOL Liga Evolución Sub-12 de Futsal Feminino, que começou no último sábado (21) e entra na sua semana decisiva até sexta-feira (27), reunindo equipes de 10 países.
A competição internacional, voltada à formação de atletas, conta em média com 100 jogadoras e delegações de países como Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Equador e Venezuela. Ao todo, são 25 jogos na fase de grupos, com as equipes divididas em Zona Norte e Zona Sul.
Além dos confrontos em quadra, o torneio reforça o caráter educativo e formativo, com iniciativas como o “Terceiro Tempo”, que promove integração, troca de experiências e desenvolvimento emocional das atletas. A Liga Evolución não prevê campeão único, priorizando o desenvolvimento esportivo e humano, com avaliação também pelo Ranking Evolução, que considera valores como respeito, disciplina e fair play.
23/03 (segunda-feira)
13h30 – Pinocho (ARG) x Nikelados (BOL)
15h00 – Col. Alonso de Ercilla (CHI) x Olimpia (PAR)
16h30 – ULA FC (VEN) x Univ. de Deportes (PER)
18h00 – Liga Univ. de Quito (EQU) x Daminhas da Bola (BRA)
24/03 (terça-feira)
13h30 – Col. Alonso de Ercilla (CHI) x Pinocho (ARG)
15h00 – Liverpool FC (URU) x Olimpia (PAR)
16h30 – ULA FC (VEN) x Liga Univ. de Quito (EQU)
18h00 – Seleccion Valle (COL) x Univ. de Deportes (PER)
25/03 (quarta-feira)
13h30 – Nikelados (BOL) x Col. Alonso de Ercilla (CHI)
15h00 – Pinocho (ARG) x Liverpool FC (URU)
16h30 – Liga Univ. de Quito (EQU) x Seleccion Vale (COL)
18h00 – Daminhas da Bola (BRA) x ULA FC (VEN)
27/03 (sexta-feira)
9h – 5º da Zona Sul x 5º da Zona Norte
10h30 – 4º da Zona Sul x 4º da Zona Norte
12h – 3º da Zona Sul x 3º da Zona Norte
13h30 – 2º da Zona Sul x 2º da Zona Norte
15h30 – 1º da Zona Sul x 1º da Zona Norte
O evento é aberto ao público, com entrada gratuita no ginásio da Educação de Niterói.