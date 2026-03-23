Enfermeira premiada e atriz, Layane Cavalcanti ganha destaque por atuação na saúde e celebra nova fase em 'Arcanjo Renegado'

A enfermeira reguladora Layane Cavalcanti tem se consolidado como um dos nomes de destaque na premiação da saúde pública de Maricá. Atuando no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, a profissional foi uma das homenageadas na premiação “Heróis da Enfermagem 2026”, promovida pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, em reconhecimento à sua contribuição significativa na assistência, na gestão e na formação de novos profissionais da área.

A cerimônia, realizada no dia 18 de março, no auditório da Codemar, reuniu profissionais de Maricá e diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro e teve como principal objetivo valorizar publicamente o papel essencial da enfermagem no sistema de saúde. Layane se destacou pelo compromisso diário com o cuidado ao paciente e pela atuação estratégica na regulação hospitalar, função fundamental para garantir agilidade e eficiência no atendimento.

"Falar de Enfermagem é reconhecer sua importância essencial no sistema de saúde, não apenas no cuidado, mas também na atuação técnica e estratégica. Em Maricá, seguimos trabalhando para garantir uma saúde pública de qualidade, com ética e compromisso com a vida. Este prêmio representa a dedicação de todos os profissionais que fazem a diferença diariamente.

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Agradeço à direção do Hospital Dr. Ernesto Che Guevara e ao Coren-RJ pelo reconhecimento. Este certificado reforça meu compromisso com uma saúde pública cada vez mais forte e respeitada", celebra.

Layane Cavalcanti tem se consolidado como um dos nomes de destaque na premiação da saúde pública de Maricá | Foto: Divulgação

Durante o evento, que contou com a presença da presidente do Coren-RJ, Lilian Behring, além de conselheiros e equipe técnica, Layane recebeu certificado como símbolo do reconhecimento por sua atuação na região.

A premiação integra uma iniciativa estadual que percorre localidades como Costa Verde, Médio Paraíba e Centro-Sul Fluminense, destacando profissionais que fazem a diferença no cuidado à população e na valorização da categoria.

Paralelamente à carreira na saúde, Layane também se destaca nas artes. Atriz da série Arcanjo Renegado, produção de sucesso da Globoplay criada por José Junior, ela interpreta a personagem Celeste e atua ainda como consultora do núcleo gospel da trama. A artista celebra o sucesso da quarta temporada e a confirmação da quinta, prevista para estrear no segundo semestre de 2026.