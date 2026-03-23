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Enfermeira premiada e atriz, Layane Cavalcanti ganha destaque por atuação na saúde e celebra nova fase em 'Arcanjo Renegado'

Layane foi uma das homenageadas na premiação "Heróis da Enfermagem 2026"

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 23 de março de 2026 - 10:33
Layane Cavalcanti
Layane Cavalcanti -

A enfermeira reguladora Layane Cavalcanti tem se consolidado como um dos nomes de destaque na premiação da saúde pública de Maricá. Atuando no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, a profissional foi uma das homenageadas na premiação “Heróis da Enfermagem 2026”, promovida pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, em reconhecimento à sua contribuição significativa na assistência, na gestão e na formação de novos profissionais da área.

A cerimônia, realizada no dia 18 de março, no auditório da Codemar, reuniu profissionais de Maricá e diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro e teve como principal objetivo valorizar publicamente o papel essencial da enfermagem no sistema de saúde. Layane se destacou pelo compromisso diário com o cuidado ao paciente e pela atuação estratégica na regulação hospitalar, função fundamental para garantir agilidade e eficiência no atendimento.

"Falar de Enfermagem é reconhecer sua importância essencial no sistema de saúde, não apenas no cuidado, mas também na atuação técnica e estratégica. Em Maricá, seguimos trabalhando para garantir uma saúde pública de qualidade, com ética e compromisso com a vida. Este prêmio representa a dedicação de todos os profissionais que fazem a diferença diariamente.

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Agradeço à direção do Hospital Dr. Ernesto Che Guevara e ao Coren-RJ pelo reconhecimento. Este certificado reforça meu compromisso com uma saúde pública cada vez mais forte e respeitada", celebra.

Layane Cavalcanti tem se consolidado como um dos nomes de destaque na premiação da saúde pública de Maricá
Layane Cavalcanti tem se consolidado como um dos nomes de destaque na premiação da saúde pública de Maricá |  Foto: Divulgação

Durante o evento, que contou com a presença da presidente do Coren-RJ, Lilian Behring, além de conselheiros e equipe técnica, Layane recebeu certificado como símbolo do reconhecimento por sua atuação na região.

A premiação integra uma iniciativa estadual que percorre localidades como Costa Verde, Médio Paraíba e Centro-Sul Fluminense, destacando profissionais que fazem a diferença no cuidado à população e na valorização da categoria.

Paralelamente à carreira na saúde, Layane também se destaca nas artes. Atriz da série Arcanjo Renegado, produção de sucesso da Globoplay criada por José Junior, ela interpreta a personagem Celeste e atua ainda como consultora do núcleo gospel da trama. A artista celebra o sucesso da quarta temporada e a confirmação da quinta, prevista para estrear no segundo semestre de 2026.

a profissional foi uma das homenageadas na premiação “Heróis da Enfermagem 2026”
a profissional foi uma das homenageadas na premiação “Heróis da Enfermagem 2026” |  Foto: Divulgação

Tags:

Enfermagem Maricá Premiação

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