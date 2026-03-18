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Indústria naval ganha força em Niterói com apoio da Prefeitura e Estaleiro Mauá

Projeto prevê qualificação profissional e ampliação de empregos na indústria naval de Niterói e região nos próximos 18 meses

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 18 de março de 2026 - 08:24
A iniciativa tem como meta gerar mais de 5 mil empregos no setor nos próximos 18 meses
A iniciativa tem como meta gerar mais de 5 mil empregos no setor nos próximos 18 meses -

Niterói avança na retomada da indústria naval, que vem se fortalecendo ao longo do último ano, a partir de uma parceria entre a Prefeitura e o Estaleiro Mauá. Nesta terça-feira (17), o prefeito Rodrigo Neves recebeu o CEO do estaleiro, Miro Arantes, para discutir ações conjuntas como a criação de uma escola de soldadores e um programa de formação técnica na Ponta da Areia, com participação da Firjan. A iniciativa tem como meta gerar mais de 5 mil empregos no setor nos próximos 18 meses.

“O estaleiro, que estava praticamente fechado, está se recuperando e já está atualmente com 1,5 mil trabalhadores e deve chegar a 3 mil trabalhadores nos próximos meses. A dragagem realizada pela Prefeitura ajudou muito nessa conquista. A indústria naval é estratégica para Niterói. Para cada emprego direto, outros três são gerados são gerados de forma indireta”, disse Rodrigo Neves.

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Na avaliação do CEO do Estaleiro Mauá, Miro Arantes, a parceria com o município é um passo importante para fortalecer a formação profissional e ampliar as oportunidades no setor.

“Vamos trabalhar juntos na criação dessa escola de formação técnica. Essa parceria é importante para preparar novos profissionais e gerar empregos de qualidade, dos quais as pessoas possam se orgulhar, trabalhando em um estaleiro e contribuindo para uma indústria que gera riqueza para a nossa cidade”, afirmou Miro.

Tags:

Estaleiro Mauá Indústria naval Niterói prefeitura de niterói

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