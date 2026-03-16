Morre aos 94 anos Seu Jerônimo, fundador da tradicional lanchonete Ponto Jovem em Niterói

Seu Jerônimo Alves era conhecido na cidade e sua lanchonete era um grande sucesso entre os moradores - Foto: Divulgação

Seu Jerônimo Alves era conhecido na cidade e sua lanchonete era um grande sucesso entre os moradores - Foto: Divulgação

Seu Jerônimo Alves, fundador da tradicional lanchonete Ponto Jovem, morreu nesta segunda-feira (16), aos 94 anos, em Niterói, cidade onde se estabeleceu. O comércio, localizado no bairro de Icaraí, virou ponto de encontro de jovens nos anos 1990 e no início dos anos 2000.

Nascido em Portugal, Jerônimo chegou à região décadas atrás em busca de trabalho. Antes de abrir o próprio negócio, passou por diferentes comércios até 1975, quando decidiu criar a Ponto Jovem.

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Conhecida pelos sanduíches e lanches como o italiano, a loja se tornou parada quase obrigatória para jovens que saíam de festas e academias e passavam no local para comer.

A morte do comerciante gerou comoção nas redes sociais. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), publicou uma mensagem de pesar e homenageou o fundador da lanchonete, destacando a importância dele para a história da cidade.

O vereador da cidade, Sylvio Maurício (PT), foi outro que usou as redes sociais para lamentar a morte de Jerônimo e se despedir da importante figura de coração niteroiense.