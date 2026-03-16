Vale tudo? Milena solta pum no rosto de Jonas e gera reações na Web

Milena Moreira virou assunto nas redes sociais após protagonizar uma cena polêmica no Big Brother Brasil 2026, neste domingo (15). A participante acabou soltando um pum propositalmente na direção do rosto de Jonas Sulzbach, gerando uma reação imediata dentro da casa e também entre os fãs do programa.

No momento da situação, Jonas estava deitado no sofá da sala conversando com Samira. Ao passar pela dupla, Milena se aproximou e soltou o pum diretamente em direção ao brother. A cena rapidamente chamou a atenção dos colegas e provocou gargalhadas de Ana Paula e Samira, que não conseguiram conter o riso diante da situação.

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Jonas, no entanto, não achou engraçado. Irritado, ele classificou a atitude de Milena como uma grande falta de respeito e disse que a ação foi um “golpe baixo”, possivelmente uma tentativa de desestabilizá-lo dentro do jogo.

O vídeo do momento se espalhou rapidamente pelas redes sociais e dividiu opiniões. Enquanto alguns espectadores criticaram a postura de Milena, considerando a atitude infantil e desrespeitosa, outros encararam o episódio com ironia e disseram que situações caóticas como essa fazem parte do entretenimento que movimenta o reality.