Mulher morre após ser atropelada por ônibus depois de cair de uma moto em Niterói

Até o momento, a identidade e a idade da mulher não foram divulgadas oficialmente - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Até o momento, a identidade e a idade da mulher não foram divulgadas oficialmente - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher morreu na noite desta quarta-feira (11) após ser atropelada por um ônibus depois de cair de uma motocicleta na Zona Sul de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O acidente aconteceu na Rua Noronha Torrezão, no bairro Santa Rosa, na altura do número 567. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava na garupa da moto quando o veículo caiu na pista. Após a queda, a mulher acabou sendo atingida por um ônibus que passava pelo local.

Segundo as informações iniciais, a vítima morreu em decorrência do atropelamento. Até o momento, a identidade e a idade da mulher não foram divulgadas oficialmente. O homem que pilotava a motocicleta também se feriu com a queda, mas teve apenas ferimentos leves e recebeu atendimento no local.

Leia também:

Família denuncia possível negligência após morte de jovem que deu à luz em hospital de Niterói

Corrida Nacional do SESI está com inscrições abertas em Niterói

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas para esclarecer o que teria causado a queda da motocicleta e como ocorreu o atropelamento.