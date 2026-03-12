Corrida Nacional do SESI está com inscrições abertas em Niterói
O evento vai reunir diferentes modalidades, percursos e categorias
Niterói vai respirar esporte, inclusão e qualidade de vida no dia 1º de maio de 2026, com a realização da Corrida Nacional do SESI , com largada no Caminho Niemeyer, Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, Centro – Niterói/RJ. O evento vai reunir diferentes modalidades, percursos e categorias, contemplando atletas profissionais, amadores, trabalhadores da indústria, pessoas com deficiência, crianças e toda a comunidade. Interessados em se inscrever devem acessar o site www.corridanacionaldosesi.com.br.
A programação da Corrida Nacional do SESI em Niterói conta com percursos de 5km e 10km divididos em categorias masculino e feminino, além de classificações para atletas com deficiência, reforçando o caráter inclusivo da prova. Também haverá a caminhada participativa de 3km, aberta a todas as idades.
De acordo com o coordenador de Promoção da Saúde da Firjan SESI Niterói, Paulo Henrique Freitas da Costa, o evento é uma oportunidade para todo corpo que quer se movimentar. “Milhares de pessoas em todo o país vão se unir nesta jornada de saúde, bem-estar e impacto social. Além de movimentar o corpo, a mente, ao se inscrever, o atleta também contribui para entidades sociais. É o movimento com propósito e inclusão”, destaca.
Dentre os destaques do evento está a Corrida Kids – Corridinha Nacional do SESI, voltada para crianças de 4 a 13 anos, com percursos de 30m a 200m, conforme a faixa etária.
Inscrições e valores
As inscrições estão divididas em lotes, com opções de inteira, meia social, meia regulamentada, trabalhador da indústria e Corrida Kids, além de vagas gratuitas para atletas com deficiência, até o limite técnico de 10% das inscrições, mediante laudo médico.
Atletas com 60 anos ou mais têm direito a 50% de desconto sobre o valor da inscrição inteira, aplicado automaticamente no sistema.
Premiação
Serão entregues troféus para os três primeiros colocados das provas de 5km e 10km, nas categorias: público geral, trabalhador da indústria, Clube de Corrida SESI, atletas com deficiências (conforme categorias oficiais). Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de participação. A premiação está prevista para cerca de duas horas após a largada. Não haverá premiação em dinheiro.
Com cronometragem eletrônica por chip, estrutura organizada e foco no esporte para todos, a Corrida Nacional do SESI promete transformar o feriado do Dia do Trabalhador em uma grande celebração de saúde, integração e movimento em Macaé.
Kits e retirada
A entrega dos kits está programada para acontecer nos dias 29 e 30 de abril, das 10h às 20h, no SESI Niterói (Rua Visconde de Uruguai, 535 - Centro, Niterói). Não haverá entrega no dia do evento nem após a corrida. A retirada por terceiros será permitida mediante apresentação de documento do atleta (inclusive cópia digital).
O Kit Atleta inclui: Número de peito com chip de cronometragem, camiseta personalizada, sacochila personalizada, boné ou viseira personalizada e medalhão para os concluintes da prova.
Já o Kit Kids inclui camiseta, sacochila, boné, número de peito e medalha, com limite de 200 crianças, sendo obrigatória a participação com responsável legal.
SERVIÇO
2ª Corrida Nacional do SESI em Niterói
Data: 1º de maio, sexta-feira (Dia do Trabalhador), às 8h
Local: Caminho Niemeyer – Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, Centro – Niterói/rj
Inscrições: www.corridanacionaldosesi.com.br (vagas limitadas)
Modalidades
Corrida 5km
Corrida 10km
Caminhada 3km
Corrida Kids (4 a 13 anos) - 30 a 200 metros (horário: 9h30)