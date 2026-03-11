Instituto promove primeira corrida e caminhada contra o feminicídio em Niterói

O Brasil vive um momento alarmante, onde ocorrem cada vez mais crimes contra mulheres. Dados mostram que a cada 6 horas uma mulher morre vítima de feminicídio no país. Focada no enfrentamento à violência de gênero e na promoção da segurança das mulheres o grupo, Casa da Utopia, promove uma corrida contra o feminicídio de Niterói. O evento acontece no dia 29 de março, e terá um percurso de 4 quilômetros. O ponto de encontro será na praça Adelino Magalhães, em São Domingos.

O Instituto Casa da Utopia é uma organização voltada para o fortalecimento dos movimentos sociais do estado do Rio de Janeiro. Na sede do instituto são realizadas diversas atividades, como oficinas, cursos, palestras, debates e intervenções culturais. A Casa também conta com uma extensa programação que fomenta e contribui para a realização de diversos projetos na área da cultura, acesso à educação e à profissionalização, esporte e audiovisual.

Quem deseja participar da caminhada deve adquirir um ingresso na plataforma digital do Sympla. O primeiro lote já foi esgotado e agora uma nova remessa será disponibilizada ao público.