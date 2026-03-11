Mãe e padrasto fogem após denúncia de estupro e venda de vídeos de menor em Niterói

A Polícia Civil investiga um caso de estupro de uma menina de 10 anos, em Niterói, cometido pelo padrasto com a ajuda da mãe da criança. Além de ser abusada sexualmente, a menina ainda era filmada pela própria mãe, que a ajudava a forçar o ato. O pai da vítima fez a denúncia na 76ª DP (Centro), na última sexta-feira (7). Nos relatos, ele alega ter tido conhecimento dos crimes um dia antes de ir até a delegacia.

O pai disse que ficou assustado ao descobrir um vídeo da filha sofrendo penetração no ânus sem consentimento. Além disso, a suspeita é que a mãe estaria comercializando o material na internet.

Leia também:

Família denuncia possível negligência após morte de jovem que deu à luz em hospital de Niterói

Criminoso especializado em roubos a residências é preso em Niterói

Segundo informações do pai, a filha está sob a guarda dele, vivendo a maior parte do tempo juntos, e só ia para a casa da mãe ocasionalmente. O casal acusado mora na comunidade do MIC, no bairro da Ilha da Conceição, na região central da cidade, e está foragido da Justiça desde que a denúncia foi feita.

Segundo a polícia, é possível que o crime não tenha sido um caso isolado, já que a vítima disse ter sofrido abusos outras cinco vezes. Os agentes asseguraram que a criança ficará sob tutela do pai, até que as investigações sejam esclarecidas.