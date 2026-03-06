Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Cerimônia de posse da CDL Niterói reúne figuras ilustres da cidade

Luiz Vieira e Helena Falcão assumem gestão da CDL até 2029

relogio min de leitura | Escrito por Enzo Brito com edição de Cyntia Fonseca | 06 de março de 2026 - 15:25
Presidentes, diretoria e o prefeito durante a cerimônia
Ocorreu a noite dessa quinta-feira (5) a cerimônia de posse da presidência da Câmara de Dirigentes e Lojistas de Niterói (CDL), em sua sede, no bairro São Domingos, em Niterói. A cerimônia oficializou a reeleição de Luiz Vieira ao cargo até 2029. Junto com Luiz, a vice-presidente Helena Falcão também foi eleita, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo na história da CDL.

O evento reuniu cerca de 200 pessoas, inclusive figuras carimbadas da esfera pública da cidade como o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves; o secretário executivo da prefeitura, Felipe Peixoto, e o presidente da OAB Niterói, Pedro Gomes.

Luiz e Helena receberam a homenagem do presidente da Federação Câmaras Dirigentes Lojistas do Estado do Rio de Janeiro (FDCL), Fabiano Gonçalves. Além da posse de ambos, também receberam: Diretor Financeiro, Manoel Alves Jr; Diretor Comercial Breno Malafaia; Diretor de Patrimônio Jorge Gentile; Diretor de Eventos Marcelino Neiva; Diretor de Inovação e Tecnologia Davi Faria; Consultores da Diretoria Administrativa Rogério Rosetti, Domingos de Carvalho e e Jorge Iva; Presidente do Conselho Superior Joaquim Pinto; Vice-presidente do Conselho Superior, Ithamar Mansen; E cargos de conselheiros,: Oswaldo Rodrigues, Ruan Carlos Teixeira, Orlando Cerveira, Roberto Maurício Rocha e Fabiano Gonçalves.

Luiz Vieira, empossado durante a noite, comentou em entrevista com O São Gonçalo, sobre o momento e afirma que a palavra que define o sentimento é "paixão":

"Existem coisas que você precisa ter paixão, tem que ter amor e um senso de responsabilidade enorme. Agradeço aos empresários que me elegeram para mais esse mandato e estou com muita vontade de trabalhar, muita vontade de me dedicar".

O presidente completou, afirmando que o mandato vai dar seguimento ao trabalho do anterior, procurando o desenvolvimento no setor e na cidade:

"Os desafios - do último mandato - continuam, seja no âmbito municipal, na questão de segurança pública, no trânsito, ou seja, em todos os problemas municipais. E no futuro, nós vamos continuar preparando o empresariado, capacitando-o, fazendo palestras, novas ferramentas que existem hoje de gestão para que ele se desenvolva, para que ele desenvolva sua empresa, para que ele ajude o desenvolvimento econômico da cidade. Além disso, nós temos alguns desafios, que temos que estar discutindo, como é o caso, por exemplo, hoje, da implantação da reforma tributária que é uma incógnita, a discussão da escala 6x1, a utilização da IA nos negócios, existe o mercado digital, então nós temos muitos desafios para frente e temos muitas frentes para preparar empresariado, mas tudo isso se faz com união.”

Rodrigo Neves e Luiz Vieira, celebraram a parceria entre a CDL Niterói e a Prefeitura
Rodrigo Neves e Luiz Vieira, celebraram a parceria entre a CDL Niterói e a Prefeitura |  Foto: Enzo Britto

Rodrigo Neves, em um encontro com Luiz, também fez questão de falar sobre a parceria entre a CDL e a Prefeitura de Niterói que já trabalham lado a lado há mais de 10 anos.

"Tive a satisfação de contar com o Luiz como secretário, como colaborador dos primeiros, anteriores, e agora ele como presidente da CDR, eu tenho certeza, vai ter muito mais apoio ainda para desenvolver um trabalho forte para que o setor privado e os empreendedores de Niterói cresçam e prosperem. Nós queremos fazer de Niterói a melhor cidade para viver, prosperar e ser feliz no Brasil", disse o prefeito.

Ele também fala sobre as realizações que essa parceria foi capaz de concretizar, questões de infraestrutura e a valorização do setor do comércio em Niterói.

"Nossa parceria superou muitos desafios, estruturou um plano estratégico de desenvolvimento, que é o Niterói que queremos, com a participação da sociedade civil, das lideranças comunitárias, religiosas, empresariais, com o comércio, ou seja, um plano da sociedade de Niterói. Conseguimos integrar a cidade com o túnel Charitas-Cafubá, com a grande infraestrutura que a gente levou para mais de 750 ruas da região oceânica; Superamos a tragédia do Bumba, investimos em resiliência climática e conseguimos reduzir mais de 80% dos crimes em Niterói. O setor produtivo, especialmente o comércio, os empreendedores, com muita atividade, gerando emprego, gerando oportunidade. Nós vamos continuar fazendo essa parceria", completa.

Rodrigo concluiu falando sobre os projetos da prefeitura que tem previsão de avançarem em 2026, como a atualização da Avenida Amaral Peixoto e a conclusão da Arena Niterói, sendo o centro da cidade, o pivô do comércio niteroiense:

“O novo setor de desenvolvimento de Niterói, é o centro, que concentra e reúne boa parte dos empreendedores do comércio da cidade. Desde o ano passado a gente tem implementado programas muito importantes na dinâmica da vida do Centro.

O aluguel universitário já beneficia milhares de estudantes das universidades; O Fundo Imobiliário de Desenvolvimento do Centro; A nova Praça Arariboia, que ficou completamente diferente do que era; O grande projeto de revitalização da Avenida Rio Branco, onde o próprio comércio começa a investir, na melhoria do comércio; Começamos as obras de modernização da Avenida Amaral Peixoto; No mês de maio entregamos a Arena de Niterói,uma arena climatizada de nível internacional para receber shows e eventos esportivos, onde estamos negociando a abertura com Roberto Carlos; Em julho, a gente inaugura o Distrito de Inovação da Cantareira, com a sede da IBM, com a sede da NVIDIA, com todo o sistema de computação quântica para a América Latina; E no segundo semestre o novo cinema em Icaraí. São obras e projetos que vão criar uma dinâmica de desenvolvimento, de prosperidade, de entretenimento e de qualidade de vida para Niterói, favorecendo o comércio e o desenvolvimento da iniciativa privada da cidade.”

Helena Falcão fala sobre o Projeto inédito, CDL Mulheres
Helena Falcão fala sobre o Projeto inédito, CDL Mulheres |  Foto: Enzo Britto

A apenas três dias do dia nacional das mulheres, a vice-presidente Helena Falcão discursou sobre o momento único de ser a primeira mulher a possuir um cargo na presidência da CDL e sua representatividade:

“Eu tenho noção da responsabilidade e é uma honra pra mim, mas isso vai além de uma honra, isso demonstra o amadurecimento dessa instituição. A presença feminina aqui não vem com uma pauta ideológica, ela vem com uma pauta de crescimento, uma pauta estratégica e uma pauta natural.

Quando as mulheres ocupam espaços de decisão, nós conseguimos ampliar o olhar social, nós fortalecemos as redes colaborativas, nós humanizamos processos e nós ampliamos a capacidade de diálogo com a sociedade. Niterói é uma cidade empreendedora. Há muitas mulheres à frente de negócios aqui, de empresas. Mais de 34% das mulheres empregam pelo menos uma pessoa, e aqui em Niterói, empresárias que têm lojas, comércios, serviços, muitas ainda não participam da CDL.

É justamente essa a minha intenção principal, fazer com que essas mulheres venham para cá, venham para a nossa casa, quero estimular a participação das empresárias da cidade aqui na CDR. A nossa empresa, os nossos interesses, nossa existência saudável, dependem não só de ser ouvida enquanto categoria, de suma importância que somos, sim. Seja para a cidade, para o Estado e para o nosso país. Nós temos muitos desafios a vencer. Nós não podemos suportar uma legislação que só nos estreita e prejudica, nos impedindo de crescer. Nós só seremos ouvidos enquanto estivermos unidos, organizados e formalmente representados. Então, que possamos construir juntos uma CDR ainda mais representativa, mais estratégica e alinhada com os interesses da nossa cidade", completa a vice-presidente.

