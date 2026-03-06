Frente fria chega ao Rio e derruba temperatura em São Gonçalo; confira previsão do fim de semana

Moradores do Rio de Janeiro e de São Gonçalo devem ficar atentos às mudanças no clima previstas para a próxima semana. Uma frente fria ligada a uma massa de ar polar deve avançar pelo país durante a segunda semana de março, ainda no período do verão, trazendo chuvas fortes, ventania e queda de temperatura em áreas do Sudeste.

Segundo as previsões meteorológicas, o sistema pode causar temporais, principalmente no litoral de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, no Sul de Minas Gerais e na Zona da Mata mineira. Nessas regiões, existe risco de alagamentos, deslizamentos de terra e outros transtornos provocados pelas chuvas intensas.

Em São Gonçalo, os principais efeitos devem ser aumento da umidade do ar, pancadas de chuva e temperaturas mais baixas. A instabilidade climática deve ganhar força a partir do dia 11 de março. Outro fator que exige atenção é o mar agitado no litoral das regiões Sul e Sudeste, com possibilidade de ressaca, causada pelos ventos fortes associados à frente fria e pela atuação de um ciclone extratropical em alto-mar.

A orientação é que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo e mantenha atenção redobrada diante da possibilidade de temporais nos próximos dias.

Previsão do tempo

Em São Gonçalo, na sexta-feira (6), a previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Já no sábado (7) o tempo permanece com sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Com máxima de 31° e mínima de 24°. No domingo (8) a temperatura a máxima é de 32° com mínima de 25°. Na segunda-feira a tempera começa a cair com máxima de 28° e mínima de 25°, o dia será de sol com muitas nuvens a nublado com chuva de manhã. Tarde com temporal e noite chuvosa.