Bairros de São Gonçalo recebem nova rede de distribuição de água

Mais água nas torneiras, mais dignidade no dia a dia e mais qualidade de vida para moradores de dois bairros de São Gonçalo, na Região Metropolitana. Comunidades de Neves e de Boa Vista estão recebendo obras de implantação e modernização do sistema de distribuição, com o assentamento de quase dois quilômetros de tubulações e a ativação de novas bombas.

As melhorias, promovidas pela Águas do Rio, vão beneficiar mais de três mil moradores, garantindo maior regularidade no fornecimento e contribuindo diretamente para o bem-estar e a saúde da população.

Em Neves, famílias que vivem na comunidade do Martins acompanham a instalação de novas tubulações nas ruas Saldanha Marinho, Euclides Martins e José Leonardo. Ao todo, será implantado cerca de 1,3 quilômetro de rede para atender aproximadamente 2,5 mil pessoas que convivem com a incerteza no abastecimento.

Já a comunidade do Abacatão, em Boa Vista, recebe a segunda fase da implantação de um novo sistema de abastecimento. Nesta etapa, as ruas contempladas com redes e hidrômetros serão Aquidauana, Rio Negro e Mossoró. Na primeira fase, em 2024, as vias Argélia, Pires do Rio, Bizantina e Afonso Henrique receberam as ligações.

Desta vez, cerca de 50 agentes de saneamento do programa “Vem Com a Gente” atuam para levar água a aproximadamente 300 moradores, por meio de uma rede com cerca de 650 metros de extensão. Serão realizadas interligações com sistemas já existentes, além da ativação de duas bombas para distribuir a água de forma mais ágil e eficiente.

Mais de duas mil pessoas serão beneficiadas no Martins | Foto: Divulgação

Dignidade e vidas transformadas

Para Diogo Freitas, diretor-executivo da Águas do Rio, empresa do grupo Aegea Saneamento, as intervenções vão proporcionar uma nova realidade no abastecimento dessas regiões.

“Levar nossos serviços para dentro das comunidades representa mais dignidade e transforma a vida de moradores que, durante anos, conviveram com a falta de água. Com a implantação desses sistemas, a realidade passa a ser outra. A regularidade do serviço garante segurança para que as pessoas realizem suas atividades diárias com tranquilidade”.

Além dessas ações, o município de São Gonçalo contará com outras intervenções voltadas à melhoria do abastecimento para milhares de moradores. Uma delas é a implantação de mais de 30 quilômetros de rede em Santa Izabel, localidade que também enfrenta histórico de fornecimento precário. Gradim e Trindade serão outras regiões que receberão obras da concessionária ao longo deste ano.