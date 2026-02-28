Cachorro é resgatado por bombeiros em Niterói

O animal foi devolvido para a tutora sem ferimentos graves - Foto: Reprodução - Redes Sociais

O animal foi devolvido para a tutora sem ferimentos graves - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram um cachorro na manhã desta sexta-feira (27), no bairro do Fonseca, em Niterói. O cão estava preso sob escombros e encurralado em um local apertado entre um muro e um barranco.

A ação de resgate foi complexa por causa do pouco espaço para chegar ao animal. O resgate levou mais de duas horas, e os bombeiros do 3º Grupamento de Bombeiro Militar (3º GBM),precisaram utilizar técnicas específicas de remoção para assegurar que o cão não fosse ferido.

Apesar do grande susto, o cachorro foi resgatado em segurança e passou por uma avaliação inicial. O animal foi devolvido para a tutora sem ferimentos graves.