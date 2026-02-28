Após informações do Disque Denúncia, foragida da Justiça é presa

Policiais militares do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 9º BPM (Miranda), após monitoramento e informações passadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na tarde desta sexta-feira (27), na Aníbal da Costa, em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio, a criminosa, Rayane Heloise Oliveira Costa, de 29 anos.

De posse de informações, policiais do Setor de Inteligência (P2) do 91º BPM, após minucioso trabalho de levantamento de dados e monitoramento, conseguiram localizar e prender a criminosa, que em seu desfavor havia Mandado de Prisão Preventiva, pelos crimes de Roubo Majorado e Extorsão, e que não ofereceu resistência no ato da prisão.

Diante dos fatos, ela foi levada à 40ª DP (Honório Gurgel), onde foi confirmado o mandado de prisão, Depois dos trâmites legais, foi conduzida a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelada à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de drogas, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido