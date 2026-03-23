Maricá recebe exposição de artista francês na Casa de Cultura

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, iniciou na sexta-feira (20) a exposição ‘Villes et Cores’ na Casa de Cultura, no Centro, com obras do artista plástico francês Jérôme Poignard. A mostra segue até o dia 18 de abril e apresenta 21 peças feitas em aquarela sobre acrílico, retratando cidades de destaque mundial, como Rio de Janeiro, Paris e Nova York.

Para o secretário de Cultura e das Utopias, Sady Bianchin, responsável pela curadoria da exposição, as obras oferecem um olhar diferenciado sobre locais impactantes.

“Essa exposição mostra uma visão diferenciada sobre diversas cidades do mundo. Assim como trouxemos esta mostra, queremos também trazer para Maricá outras que passaram por espaços importantes, como o Museu de Arte do Rio (MAR)”, afirmou.

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O artista plástico e designer gráfico francês Jérôme Poignard, natural de Fontainebleau e radicado no Rio desde 1997, explicou que sua arte mostra as cidades sob um novo olhar.

“Minhas obras apresentam as ‘cidades líquidas’, com uma visão mais colorida do mundo. Vou ficar um mês em Maricá observando a cidade, pois acredito que existam paisagens inspiradoras aqui que se encaixam neste perfil de arte”, acrescentou.

A Casa de Cultura de Maricá fica na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. O espaço, que recebe exposições e mostras de viés cultural, funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30, e aos sábados, das 9h às 13h.