Maricá entrega benefício 'Locação Social' a 17 famílias em situação de vulnerabilidade temporária

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Habitação, realizou nesta quinta-feira (16) a entrega do benefício Locação Social a 17 novas famílias do município. A cerimônia ocorreu na sede da secretaria, no Centro, e marcou o anúncio da concessão do auxílio às famílias selecionadas.

O Locação Social, também conhecido como Aluguel Social, é um programa municipal que oferece apoio financeiro para o pagamento de aluguel a pessoas em situação de vulnerabilidade temporária, como moradores de áreas de risco, vítimas de desastres ou que enfrentam dificuldades habitacionais emergenciais.

“Hoje é um dia muito gratificante para nós. Para que possamos enfrentar a vida e suas dificuldades diárias, o ponto de partida é ter uma moradia. O objetivo do Aluguel Social é acolher e dar segurança para essas pessoas, garantindo um teto para que possam descansar e desfrutar com suas famílias. É proporcionar a elas a certeza de que estão sendo vistas”, afirmou o secretário de Habitação, Marcus Bambam.

Uma das beneficiadas foi Daniele Laurentino, que perdeu a casa em um incêndio. “Perdi tudo. Tenho cinco filhos e não sabia o que iria acontecer com a minha família. Agora, teremos dignidade e autoestima. Estou muito grata por esse programa. Vou ter o prazer de chegar na minha casa, cozinhar uma comida gostosa, arrumar e saber que teremos onde deitar”, disse emocionada.

Luiz Francisco, morador do bairro Caju, também foi contemplado e comentou sobre a mudança que o benefício representa. “Alcançamos algo que vai somar muito nas nossas vidas. A sensação de ter a garantia de um teto é maravilhosa, só alegria”, disse.

O programa é parte das ações da Secretaria de Habitação voltadas à garantia do direito à moradia em casos de emergência ou transição, com foco em oferecer condições mínimas de estabilidade residencial às famílias atendidas.