Antônio Grassi assume presidência de empresa pública no governo de Maricá

O ator Antônio Grassi acaba de assumir o cargo de diretor-presidente de uma nova empresa pública ligada ao governo de Washington Quaquá (PT), em Maricá. A entidade se chama MARÉ (Música, Arte, Roteiro e Experiências) e tem como foco promover a cidade no Brasil e no exterior.

Na ocasião, foi instalado o Conselho Administrativo da empresa. “Este é o marco que abre as atividades da nossa empresa de cultura e turismo, definindo projetos e programas que a população de Maricá acompanhará a partir de agora", disse Grassi, que já foi presidente da Funarte e diretor de Theatro Municipal do Rio.

O prefeito Washington Quaquá, afirmou que Maricá será palco de um encontro de países da língua portuguesa no ano que vem. “A nova empresa vai organizar o Festival Língua ao Mar, que vai ser o maior encontro cultural de países de língua portuguesa. Vamos colocar a cidade na rota do turismo internacional associado à cultura e as nossas belezas naturais", disse.