Prefeitura de Maricá anuncia instalação de montadora de jipes 4x4

O prefeito Washington Quaquá, anunciou na última quinta feira, que ocorrerá a instalação de duas novas empresas no Parque Tecnológico de Ubatiba. Serão elas, a montadora de veículos CAB Motors, fabricante do jipe brasileiro Stark e a Ativa System, especializada em videomonitoramento e segurança eletrônica.

O investimento total nas duas fábricas é estimado em R$ 400 mil e a expectativa é que sejam gerados cinco mil empregos diretos e indiretos.

“Vamos produzir no município automóveis nacionais e a indústria de câmeras de inteligência artificial, de altíssima tecnologia, além de gerar empregos e fazer de Maricá uma cidade de tecnologia para o mundo”, declarou o prefeito Quaquá durante o anúncio.

A CAB Motors se destaca no segmento automotivo 4×4 e oferece a linha completa do modelo Stark, incluindo peças genuínas, acessórios e serviços como manutenção e financiamento de veículos. Já a Ativa System atua no setor de segurança eletrônica, com foco em soluções baseadas em inteligência artificial.

O empresário Antônio Ferreira de Souza responsável pela CAB Motors, falou sobre o diferencial da empresa no mercado: “Nossos veículos atravessam rios, sobem em paredes e chegam em locais de difícil acesso. Também vamos abastecer o país daqui de Maricá na prestação de serviços, na venda e fabricação de equipamentos eletrônicos totalmente nacionais.”

A Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) estima para junho de 2025 a entrega da primeira etapa do Parque Tecnológico de Maricá, localizado no bairro de Ubatiba. Lançado em 2023, o projeto tem como objetivo promover inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo como vetores do desenvolvimento econômico e social da cidade.