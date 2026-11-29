A Arena Itaipuaçu recebeu, na manhã deste sábado (28), mais uma edição do Festival Cultura de Direitos, em Maricá. Com entrada gratuita, o evento reuniu apresentações de música, capoeira e maculelê, além de oficinas interativas e uma exposição fotográfica produzida por alunos do projeto.

A programação teve como inspiração a obra “Suíte dos Pescadores”, de Dorival Caymmi, e abordou a relação entre o ser humano e o mar. A proposta foi explorar, por meio da arte, aspectos da cultura popular brasileira, da memória da pesca e das tradições ligadas ao universo marítimo.

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Entre as atividades realizadas estavam a produção de um painel de grafite ao vivo, oficinas de pintura e desenho e a encenação da tradicional Puxada de Rede, acompanhada pela interpretação musical da obra de Caymmi.

O festival também reuniu alunos dos três Polos de Cidadania do programa, localizados em Bambuí, Pedreiras e Itaipuaçu. De acordo com o coordenador executivo do Cultura de Direitos, Diestéfano Sant’Anna, os encontros são realizados semestralmente para apresentar à comunidade os trabalhos desenvolvidos nas oficinas.

“Os Festivais Cultura de Direitos acontecem semestralmente, reunindo os alunos dos três Polos de Cidadania (Bambuí, Pedreiras e Itaipuaçu) para apresentar os trabalhos desenvolvidos nas oficinas e compartilhar seus talentos com a comunidade”, afirmou.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Direitos Humanos de Maricá, em parceria com a ONG Casa da Cultura da Baixada Fluminense.