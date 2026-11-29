No mês em que é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue, o número no Brasil está abaixo do índice recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo a entidade, apenas 1,7% da população brasileira é doadora, percentual inferior ao ideal, que varia de 3% a 5%. Para ampliar o número de voluntários e reforçar os estoques dos hemocentros, o Ministério da Saúde adotou medidas para facilitar o acesso à doação. Entre as mudanças estão a redução da idade mínima de 18 para 16 anos, mediante autorização dos responsáveis, e a ampliação da idade máxima, que passou de 67 para 69 anos.

Falando especificamente sobre os jovens de 16 anos e com foco em ampliar as doações de sangue, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou a Lei 11.361/26, de autoria do deputado Marcelo Dino (PL), que cria nas escolas públicas estaduais o Programa Jovem Doador com o objetivo de incentivar a doação de sangue entre estudantes a partir dessa idade. O programa ocorrerá anualmente, na última semana de maio, e contará com palestras, seminários, cartazes educativos e conteúdos nas redes sociais para conscientizar e motivar os alunos a aderir à iniciativa. A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) e o Hemorio ficarão responsáveis pelo planejamento e execução das ações nas unidades de ensino.

Para doar, os estudantes precisarão apresentar autorização assinada pelos responsáveis, passar por triagem clínica e pesar no mínimo 50 kg.

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Um gesto de solidariedade

Quem já viveu a experiência de doar sangue foi o estudante Rafael Saraiva, de 17 anos. Em setembro deste ano, a escola em que estuda, da rede privada de ensino, promoveu uma campanha. O jovem destaca que pretende doar novamente e elogia o projeto aprovado pela Alerj para ampliar os doadores nesta faixa etária. “É importante para criar o hábito e saber o quanto a doação ajuda pessoas. Através desse projeto, alguns podem se tornar doadores frequentes e outros, mesmo não doando no momento, podem ser incentivados a doar no futuro”, diz.

A aluna do mesmo colégio, Nina Miguez, de 16 anos, também doou sangue na mesma campanha, pela primeira vez. “A experiência foi muito legal. Fui com alguns amigos porque queríamos ajudar a mãe de um professor, que estava precisando de sangue. Agora que sei que não dói e que posso ajudar ao próximo, sempre que alguém precisar, pretendo doar”, fala.

Nina defende que haja uma ampla divulgação do programa, de modo que outros jovens, assim como ela, saibam como podem contribuir. “Nem todo adolescente sabe que pode doar, eu mesma não sabia. É muito bom poder ajudar quem precisa. Não dói nada, é rapidinho e ainda ganha lanchinho”, lembra.

Como ser um doador

De acordo com o Hemorio, para doar sangue é preciso portar documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista ou carteira do conselho profissional), estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias (jovens com 16 e 17 anos podem doar com autorização dos pais e/ou responsáveis legais e um documento de identidade original desse responsável), pesar no mínimo 50 kg, não estar em jejum e evitar apenas alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação.

Há algumas situações que impedem provisoriamente a doação de sangue. São elas: febre acima de 37°C, gripe ou resfriado, gravidez atual (90 dias após o parto normal e de 180 dias após a cesariana), amamentação (até 1 ano após o parto), uso de alguns medicamentos, anemia, cirurgias, extração dentária, tatuagem ou piercing, vacinação (o tempo de impedimento varia de acordo com o tipo de vacina) e transfusão de sangue (impedimento por 1 ano).