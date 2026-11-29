A Prefeitura de Maricá realizou, na manhã deste sábado (28), às 7h30, mais uma edição do aulão "Idoso em Movimento", em Ponta Negra. A iniciativa é da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade de Maricá e reuniu dezenas de participantes para uma manhã dedicada à prática de exercícios orientados, alongamento e convivência entre os moradores.

Acompanhados por profissionais de educação física da secretaria, os alunos participaram de atividades funcionais e dinâmicas em grupo ao ar livre, adaptadas ao ritmo de cada um. O objetivo da ação é estimular hábitos saudáveis, melhorar a disposição física e promover o bem-estar da população idosa da cidade.

O secretário de Políticas para a Terceira Idade de Maricá, Amarildo Ribeiro da Silva, acompanhou a atividade e destacou a importância de levar o projeto para diferentes bairros.

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“É muito gratificante ver nossos idosos participando, se movimentando e aproveitando esses momentos. Nosso objetivo é levar cada vez mais saúde, alegria e qualidade de vida para todas as regiões de Maricá. Hoje foi a vez de Ponta Negra receber mais uma edição desse aulão especial”, afirmou.

Além de incentivar a prática regular de exercícios e ajudar na prevenção de doenças, o aulão fortalece os laços de amizade e o convívio comunitário entre os moradores de Ponta Negra e região.