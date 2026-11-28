O cantor Dudu Nobre se apresentou ao lado da Orquestra Natalina na noite desta sexta-feira (27), na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro de Maricá. O espetáculo gratuito também contou com a participação especial do cantor e ator Thiago Martins.

A apresentação fez parte do Natal Brasilidade 2026 e reuniu músicas natalinas com sucessos do repertório de Dudu Nobre em arranjos preparados especialmente para o projeto. A iniciativa é promovida pela Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ).

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Ao comentar a sequência de apresentações, Dudu Nobre falou sobre a experiência de dividir o palco com artistas convidados. Na semana anterior, o músico recebeu Toni Garrido.

"Quero parabenizar a todos que estão tornando possível essa festa maravilhosa. Está sendo uma alegria receber os amigos no palco comigo. Semana passada foi o Toni Garrido e, nesta semana, o Thiago", comentou.

A série de shows continua nas próximas sextas-feiras, sempre às 22h, na praça. Os próximos convidados de Dudu Nobre serão Renan Oliveira, no dia 4 de dezembro; Fernanda Abreu, no dia 11; e Arlindinho, no dia 18. Todas as apresentações têm entrada gratuita.

Programação de Natal

Além dos shows, o Natal Brasilidade segue com atrações em diferentes pontos de Maricá. Neste sábado (28), começam as atividades da Vila de Neve e da pista de patinação no Parque Nanci. Para visitar os espaços, é necessário fazer agendamento pelo site Natal Brasilidade.

Na Praça Orlando de Barros Pimentel, a programação musical continua neste sábado (28), com Moniquinha Ângelo, às 21h, e Maguzinho, às 23h. No domingo (29), Êzumzuê se apresenta às 20h, seguido pelo TentaSamba, às 22h. Os shows também são gratuitos.