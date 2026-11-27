Com entrada gratuita, a programação reuniu as disputas das categorias infantil e juvenil do Campeonato Brasileiro de Capoeira, além da pesagem oficial e da coletiva de imprensa dos atletas do grupo principal - Foto: Joyce Oliveira/Prefeitura de Maricá

Com entrada gratuita, a programação reuniu as disputas das categorias infantil e juvenil do Campeonato Brasileiro de Capoeira, além da pesagem oficial e da coletiva de imprensa dos atletas do grupo principal - Foto: Joyce Oliveira/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá realizou, nesta sexta-feira (27/11), na Arena da Barra, o quarto dia da 12ª edição da competição internacional Volta ao Mundo Bambas (VMB 12), que chega à grande final neste sábado (28/11). Com entrada gratuita, a programação reuniu as disputas das categorias infantil e juvenil do Campeonato Brasileiro de Capoeira, além da pesagem oficial e da coletiva de imprensa dos atletas do grupo principal.

Na roda, os jovens capoeiristas deram sequência às disputas nacionais iniciadas na quinta-feira (26/11) pelas categorias master, profissional e amadora. Já no encerramento do dia, o encontro dos competidores do grupo principal com a imprensa e a subida à balança aqueceram o clima do público para as decisões de sábado.

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Para o presidente da Companhia de Cultura e Turismo Maricá (MARÉ), Antônio Grassi, o envolvimento das categorias de base reforça o papel social e cultural do evento na cidade:

“Ver crianças e jovens de todo o país competindo na Arena da Barra mostra a força da capoeira como ferramenta de formação, cidadania e futuro. O Volta ao Mundo Bambas consolida Maricá no calendário internacional da modalidade e aproxima ainda mais as novas gerações dessa expressão cultural tão importante para o Brasil”, afirmou.

Vinda de Campos dos Goytacazes (RJ) para acompanhar o filho na competição, Graziela Lopes, integrante do projeto social Capoeira Angonal, celebrou a realização do sonho do jovem atleta e destacou a estrutura do evento:

“Eu não imaginava que seria tão incrível, e sempre foi o sonho do meu filho participar do campeonato do VMB. Estou achando maravilhoso, porque é uma estrutura magnífica, de proporção enorme e em nível mundial. É tudo de bom”, afirmou.

Organizado pela Companhia de Cultura e Turismo Maricá (MARÉ), com supervisão do Volta ao Mundo Bambas e chancela da Confederação de Capoeira do Brasil (CCB) e da World Capoeira, o VMB 12 reúne ao todo 240 atletas de 125 municípios e 23 estados brasileiros, distribuídos em 24 categorias.

Programação do último dia

O encerramento da 12ª edição do Volta ao Mundo Bambas acontece neste sábado (28/11). A programação começa às 9h30, quando os campeões brasileiros enfrentam atletas da liga VMB no grupo preliminar. A partir das 13h, entram na roda as disputas de cinturão do grupo principal, com transmissão ao vivo pelo Canal Combate e destaque para os duelos entre Japão e Água Viva (meio-pesados) e Flash e Marimbondo (peso-médio).

Serviço – Volta ao Mundo Bambas (VMB 12)

Data: sábado (28/11)

Local: Arena da Barra - Avenida João Saldanha, s/n, Barra de Maricá

Horário: das 9h30 às 16h

Entrada Gratuita, com retirada de no Sympla: [https://www.sympla.com.br/evento/volta-ao-mundo-bambas-12-marica-vmb-12/3642363]