Maricá vai receber o Fórum de Atenção Psicossocial com atividades voltadas ao debate sobre saúde mental e formas de cuidado na próxima quinta-feira (3). O encontro será realizado das 8h às 12h, no Cine Henfil, no Centro.

A programação é aberta a profissionais de saúde, pessoas atendidas pela rede pública, gestores, estudantes e demais interessados no tema. Para participar, é necessário realizar inscrição antecipada pela internet.

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Organizado pela Secretaria Municipal de Saúde, o evento terá como tema “Do sofrimento à produção de vida: a atenção psicossocial como criação de novos modos de existência”. A proposta é promover um espaço de escuta e troca de experiências sobre o fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

A programação contará com uma palestra de Anderson Augusto, acompanhante terapêutico e redutor de danos, que atua na aproximação entre cultura, cuidado e território. Também está prevista uma mesa de diálogo formada por usuários dos serviços de saúde mental do município.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Velho, destacou a importância da participação de diferentes setores da sociedade na discussão sobre o atendimento.

“O Fórum de Atenção Psicossocial reafirma o compromisso de Maricá com um cuidado cada vez mais humanizado, inclusivo e em liberdade. Ouvir diretamente os usuários, os trabalhadores e a comunidade fortalece a nossa rede e contribui para que o atendimento respeite a singularidade e a autonomia de cada cidadão”, afirmou.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever gratuitamente por meio de formulário eletrônico.

O fórum será realizado no Cine Henfil, localizado na Rua Alferes Gomes, 390, no Centro de Maricá.