O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou nesta sexta-feira (27) as instalações do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), vinculado à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), localizado na Zona Norte da capital fluminense. Durante a agenda, o presidente conheceu as atividades do Programa Renascer, voltado à promoção da saúde, qualidade de vida e autonomia da população idosa atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O programa de extensão, ensino e pesquisa desenvolvido e coordenado pela UNIRIO reúne pessoas idosas, estudantes, professores e profissionais de saúde em atividades de prevenção, estímulo à memória e ao movimento, convivência e cultura, planejadas com a participação dos próprios idosos.

“O meu compromisso com as pessoas idosas é inabalável. Eu vou cuidar dos nossos velhinhos e das nossas velhinhas”, afirmou Lula, antes da ida ao Hospital, durante encontro com estudantes da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói (RJ).

Vocês têm que fazer muita ginástica, como eu vi hoje, têm que andar, dançar, nadar, fazer fisioterapia, fazer musculação, têm que fazer tudo, porque o nosso corpo exige que a gente faça isso para a gente ter saúde plena"

DIÁLOGO

Na visita, Lula conversou com usuários atendidos pelo projeto e com a equipe multidisciplinar de profissionais e estudantes da área da saúde responsáveis pelo acompanhamento diário. Ele conheceu os consultórios do Centro Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão sobre o Envelhecimento (CEMPE), que conta com profissionais de geriatria, nutrição, psicologia, enfermagem e fisioterapia.

O presidente também conheceu as atividades que são realizadas coletivamente, como o coral do grupo de idosos, assistiu a uma apresentação de dança de carimbó e acompanhou uma sessão de prevenção de quedas.

“Vocês têm que fazer muita ginástica, como eu vi hoje, têm que andar, dançar, nadar, fazer fisioterapia, fazer musculação, têm que fazer tudo, porque o nosso corpo exige que a gente faça isso para a gente ter saúde plena. Que o Projeto Renascer continue sendo exemplo para as pessoas idosas desse país”, destacou o presidente.

A agenda ressalta o papel do hospital-escola como ambiente acolhedor, onde a assistência médica se soma à criação de laços afetivos e à prevenção ativa do isolamento social.

PROTOCOLO

Durante a passagem pela unidade hospitalar, houve a formalização de um protocolo de intenções entre o Ministério da Saúde, a UNIRIO, a HU Brasil, estatal vinculada ao Ministério da Educação, e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. O foco é a elaboração de estudos e propostas técnicas voltadas à estruturação de um futuro serviço especializado de referência em envelhecimento e longevidade saudável no HUGG.

A cooperação institucional estabelece um diálogo preliminar com vigência inicial de seis meses para avaliação da viabilidade técnica e integração com a rede municipal, sem envolver metas contratuais imediatas ou transferência de recursos orçamentários nesta fase.

CUIDADO

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressaltou que 81% dos idosos brasileiros só têm o SUS para cuidar da saúde. Ele também comentou os benefícios da atividade física. “O presidente retomou o programa Academias da Saúde, e hoje nós temos 2.400 academias espalhadas pelo nosso país. Pessoas como a Dona Léa, que falou que chegou aqui por conta da dor no joelho, quando entram na atividade física, percebem que a dor melhora”, relatou. “Nas academias cariocas, chega a ter redução de 80% da necessidade ou da dose do remédio para diabetes, pressão alta, antidepressivo, ansiolítico, analgésico e antiinflamatório, por fazer atividade física, sair de casa todo dia”, completou.