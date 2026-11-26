A Prefeitura de Maricá realizará, neste sábado (28), das 7h às 17h, a inauguração da Feira Livre da Orla de Guaratiba, na Avenida Alziro Rodrigues de Moura, em Jardim Guaratiba. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Associação de Moradores e Amigos de Jardim Guaratiba e Jardim Interlagos (AMAJGI) e a Secretaria de Economia Solidária e Empreendedorismo Social de Maricá.

O objetivo é incentivar a economia local, gerar oportunidades de trabalho e renda e valorizar os pequenos produtores, artesãos e trabalhadores autônomos do bairro. Com entrada aberta ao público, a feira acontecerá todos os sábados para movimentar o comércio da região e consolidar um novo espaço permanente de convivência, cultura e lazer ao ar livre para as famílias.

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O secretário de Economia Criativa e Empreendedorismo Social de Maricá, Matheus Gaúcho, ressalta o papel estratégico da iniciativa para o desenvolvimento socioeconômico do município:

“A Feira Livre da Orla de Guaratiba é uma iniciativa que busca fortalecer a economia local, incentivar o empreendedorismo e ampliar as oportunidades de trabalho e geração de renda. Queremos valorizar os pequenos empreendedores, produtores e artesãos da nossa cidade, transformando a orla em um espaço de convivência, cultura, lazer e desenvolvimento para toda a população”, afirma.

Durante todo o dia, o público poderá circular entre barracas de diferentes segmentos, incluindo gastronomia típica, artesanato, vestuário, agricultura familiar e variedades, além de acompanhar atrações culturais voltadas para todas as idades. A proposta aproxima os moradores do que é produzido na própria comunidade, incentivando o consumo local e fortalecendo a cadeia produtiva dos empreendedores do entorno.

Para quem deseja trabalhar no espaço, a organização mantém aberto o credenciamento de novos expositores para as próximas edições. Os empreendedores interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (21) 97163-7875 para verificar a disponibilidade de barracas, consultar os critérios de participação e efetuar o cadastro.

Serviço

Feira da Orla de Guaratiba

Datas: sábado (28/12)

Horário: das 7h às 17h

Local: Avenida Alziro Rodrigues de Moura, Jardim Guaratiba (entre a Av. Fabiano Ferreira dos Santos Medeiros e a Rua Seis)