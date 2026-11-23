Quem costuma frequentar a Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro de Maricá, precisará ficar atento às mudanças no acesso ao espaço nesta semana. O local será fechado diariamente, das 17h às 5h, entre esta segunda-feira (23) e quinta-feira (26), por causa das gravações da sexta temporada de “Arcanjo Renegado”, série produzida pela AfroReggae Audiovisual e exibida no Globoplay.

A interdição também afeta o funcionamento da Casa do Papai Noel, que fica na praça. Na quinta-feira (26), o espaço abrirá mais cedo e receberá visitantes somente das 14h às 17h.

Leia também:

➣Maricá abre o Natal Brasilidade 2026 com show de Dudu Nobre e programação especial

➣ Maricá divulga linhas gratuitas de ônibus para as atrações do Natal Brasilidade

A produção da série escolheu Maricá como um dos cenários da nova temporada. As gravações contam com o apoio da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), por meio da Maricá Film Commission, iniciativa que auxilia a realização de produções audiovisuais no município.

Em nota, o presidente da MARÉ, Antonio Grassi, afirmou que a gravação representa uma oportunidade de divulgar a cidade como cenário de produções audiovisuais. Ele também agradeceu a compreensão dos moradores e visitantes durante o período de interdição.

Serviço

• Interdição da Praça Orlando de Barros Pimentel: de 23 a 26 de novembro, das 17h às 5h.

• Casa do Papai Noel: funcionamento excepcional na quinta-feira (26), das 14h às 17h.