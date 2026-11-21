Os trajetos permitem organizar o passeio conforme o ponto de partida e a atração escolhida - Foto: Divulgação /Bernardo Gomes

Os trajetos permitem organizar o passeio conforme o ponto de partida e a atração escolhida - Foto: Divulgação /Bernardo Gomes

O Natal Brasilidade 2026 começa neste sábado (21), e moradores e visitantes podem contar com os ônibus gratuitos Vermelhinhos para chegar às atrações. Para facilitar o planejamento do passeio, a Prefeitura de Maricá reuniu orientações sobre as linhas que atendem o Parque Nanci, a orla de Araçatiba, a Praça Orlando de Barros Pimentel, o Boqueirão, Ponta Negra e a Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu. A iniciativa é da Empresa Pública de Transportes (EPT), responsável pela operação dos Vermelhinhos.

Os trajetos permitem organizar o passeio conforme o ponto de partida e a atração escolhida. Quem vem de outros bairros pode fazer conexões no Centro ou no Terminal de Itaipuaçu. Em alguns destinos, o percurso inclui uma caminhada entre o ponto de desembarque e o local da programação.

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O presidente da Empresa Pública de Transportes de Maricá (EPT), Celso Haddad, destacou que a gratuidade do transporte permite aproveitar as atrações em diferentes regiões do município sem acrescentar despesas ao passeio.

“Além de garantir a mobilidade no dia a dia, os Vermelhinhos também fazem parte da rotina natalina dos moradores de Maricá e dos turistas que visitam a cidade. Durante o Natal Brasilidade, o Tarifa Zero permite que a população circule entre os diferentes pontos de atração, aproveite a programação e participe dessa grande festa sem comprometer o orçamento. É assim que o transporte gratuito conecta pessoas, integra os distritos e permite que todos participem dessa celebração, fazendo do Natal uma festa verdadeiramente de toda a cidade”, afirmou.

Saiba como chegar

Para visitar a Vila de Neve e a pista de patinação, no Parque Nanci, a orientação é desembarcar na altura da passarela do bairro, no quilômetro 25 da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), e seguir a pé até a orla. Já o Desfile Natalino, o Balé das Águas e a Casa da Árvore, em Araçatiba, podem ser acessados pela linha E11.

A Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, receberá Dudu Nobre e Orquestra com convidados especiais, além dos shows do Natal Brasilidade. O espaço é atendido por cinco linhas e também pode ser alcançado a pé por quem desembarca no Terminal do Centro.

Conexões para quem vem de outras cidades

Visitantes de Niterói e São Gonçalo podem seguir de ônibus intermunicipal até o Terminal do Centro ou o Terminal de Itaipuaçu e, nesses locais, embarcar nas linhas municipais que atendem as atrações. Os ônibus intermunicipais não fazem parte do sistema Tarifa Zero de Maricá; a gratuidade se aplica aos Vermelhinhos da EPT.

Serviço — Vermelhinhos para o Natal Brasilidade

Parque Nanci — Vila de Neve e pista de patinação

O desembarque deve ser feito na RJ-106, na altura da passarela do Parque Nanci, no km 25, seguido de caminhada até a orla.

- E13 — Terminal Centro x Parque Nanci.

- E30B — Terminal Itaipuaçu x Terminal Maricá:* desembarque na passarela ou conexão com a E13 no Terminal do Centro.

- E30E — Expressa entre os terminais:* desembarque na passarela ou conexão com a E13 no Terminal do Centro.

- E25 — Inoã x Flamengo, parador: desembarque na passarela. Essa linha não passa pelo Terminal do Centro.

- Orla de Araçatiba — Desfile Natalino, Balé das Águas e Casa da Árvore

- E11 — Terminal Centro x Araçatiba.

- Praça Orlando de Barros Pimentel — Dudu Nobre e Orquestra com convidados e shows do Natal Brasilidade

Linhas que passam pela praça:

- E02 — Centro x Ponta Negra via Cordeirinho.

- E24 — Inoã x Centro via São José/Flamengo.

- E24A — Inoã x Centro via São José/Avenida.

- E30A — Centro x Recanto via Avenida/Vivendas.

- E11 — Centro x Araçatiba.

Quem chega de outras regiões pode fazer conexão no Centro com uma dessas linhas ou seguir a pé do terminal até a praça.

Orla do Boqueirão — Árvore de Natal

- E02 — Ponta Negra via Cordeirinho.

- E02A.

- E09 e E09A — Guaratiba, conforme o itinerário.

- E12.

Com exceção da E02, as demais linhas saem do Terminal do Centro.

Ponta Negra — Árvore de Natal

As linhas abaixo têm destino à Praça de Ponta Negra:

- E01 — Centro x Ponta Negra via Manoel Ribeiro.

- E01A — Centro x Ponta Negra via Vale da Figueira.

- E02 — Centro x Ponta Negra via Bambuí/Cordeirinho.

- E02A — Centro x Ponta Negra, expresso via Cordeirinho.

Quem vem de outras regiões pode fazer conexão no Centro com as linhas que seguem para Ponta Negra.

Praça dos Gaviões — Avenida Zumbi dos Palmares, região do Barroco, em Itaipuaçu

- Saindo do Centro: E30, via Flamengo, ou E30A, via Avenida/Vivendas. O desembarque deve ser feito nas proximidades da Rua Van Lerbergue, perto da praça.

- Saindo de Inoã: E21, sentido Recanto, via Itaocaia, que passa nas proximidades da praça. A E28, via Cajueiros, permite chegar ao Terminal de Itaipuaçu para fazer conexão.

- Saindo do Flamengo: E30, sentido Recanto, que passa próximo à praça.

- Saindo de Ponta Negra: E01, via Manoel Ribeiro, ou E02, via Cordeirinho, até o Centro, com conexão para a E30 ou a E30A.

- Saindo do Terminal de Itaipuaçu: E32A — Recanto x Rua 128, via Rua 34 — ou E37 — Terminal de Itaipuaçu x Rua 128. Ambas atendem a região da praça.