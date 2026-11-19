Durante toda a tarde, o público poderá acompanhar apresentações de Babby, Puxadores do Samba, Ju Diniz e do grupo Fruta do Pé - Foto: Thamyris Mello/Prefeitura de Maricá

Durante toda a tarde, o público poderá acompanhar apresentações de Babby, Puxadores do Samba, Ju Diniz e do grupo Fruta do Pé - Foto: Thamyris Mello/Prefeitura de Maricá

Com apoio da Prefeitura de Maricá, a quadra da escola de samba União de Maricá recebe neste sábado (21/11), a partir das 13h, uma programação especial de feijoada e samba em celebração ao Dia da Consciência Negra. O evento reúne música, gastronomia e cultura popular, marcando também a preparação da agremiação para o Carnaval 2027.

Durante toda a tarde, o público poderá acompanhar apresentações de Babby, Puxadores do Samba, Ju Diniz e do grupo Fruta do Pé, além da participação dos compositores campeões da escola. A programação inclui ainda o ensaio de canto da comunidade, aquecendo os preparativos para o próximo desfile.

O presidente da escola de samba União de Maricá, Matheus Santos, destacou o significado cultural e histórico da celebração.

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“Essa feijoada representa muito mais do que um momento de confraternização. É uma oportunidade de celebrar a nossa história, reconhecer a força e a resistência do povo preto e manter viva a memória de Zumbi dos Palmares, símbolo da luta por liberdade. Como homem preto e presidente de uma escola de samba, entendo a importância de ocuparmos esses espaços, valorizarmos a nossa ancestralidade e reafirmarmos o nosso compromisso com a cultura e com a história do nosso povo. A União de Maricá tem muito orgulho de promover um encontro como esse, que une samba, identidade e consciência”, afirmou.

Serviço

Feijoada e Samba da Consciência Negra — União de Maricá

Data: sábado (21/11)

Horário: a partir das 13h

Local: Quadra da União de Maricá (Rodovia Amaral Peixoto, km 29 — Itapeba, Maricá)

Ingressos: R$ 10, disponíveis antecipadamente pela plataforma Guichê Web (https://www.guicheweb.com.br/feijoada-rei-zumbi_56392)