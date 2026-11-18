Um dos destaques da festividade será uma motociata com a participação do motoclube Águias de Cristo - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um dos destaques da festividade será uma motociata com a participação do motoclube Águias de Cristo - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A Igreja Evangélica Servindo a Deus em Família (IESADEF), em São Gonçalo, prepara uma programação especial para os fiéis entre os dias 19 e 22 de novembro, em comemoração ao aniversário de 10 anos.

Um dos destaques da festividade será uma motociata com a participação do motoclube Águias de Cristo, neste domingo (22), no bairro Santa Catarina.

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O Águias de Cristo é um grupo que utiliza o motociclismo como forma de evangelização, levando mensagens religiosas pelas estradas do Brasil.

Motociata é um dos eventos das festividades em comemoração aos 10 anos da igreja | Foto: Divulgação

A concentração está marcada para às 9h, em frente à igreja, localizada na Rua Casimiro de Abreu, nº 600. O evento deve reunir integrantes de diferentes igrejas do bairro e de regiões próximas.

Além da motociata, a programação de aniversário contará com apresentações de orquestra, participação do grupo Nova Inspiração e da Catedral das Assembleias de Deus em Niterói.