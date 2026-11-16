A iniciativa reúne consultas médicas, avaliação odontológica, análise de resultados de exames, coleta de preventivo, vacinação, testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) - Foto: Katito Carvalho/Prefeitura de Maricá

A iniciativa reúne consultas médicas, avaliação odontológica, análise de resultados de exames, coleta de preventivo, vacinação, testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) - Foto: Katito Carvalho/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá iniciou, nesta segunda-feira (16/11), a ação da Caravana da Saúde na Praça do Pindobal. A estrutura itinerante da Secretaria de Saúde permanece no local até quinta-feira (19/11), com atendimento das 9h às 16h, mobilizando equipes multiprofissionais para oferecer prevenção, acolhimento e serviços essenciais de Atenção Primária diretamente aos moradores da localidade.

A iniciativa reúne consultas médicas, avaliação odontológica, análise de resultados de exames, coleta de preventivo, vacinação, testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), aferição de pressão arterial, verificação de glicemia e pesagem do programa Bolsa Família. Além de funcionar por demanda espontânea, com acolhimento aberto à população sem agendamento prévio, a estrutura também realiza a antecipação de consultas de moradores da região.

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O secretário de Saúde de Maricá, Dr. Marcelo Velho, reforçou que a descentralização dos serviços amplia o acesso ao atendimento nos bairros, incluindo os mais afastados da região central. "A Caravana da Saúde cumpre o papel fundamental de levar a estrutura da Atenção Primária para perto de quem precisa, facilitando o acesso a consultas, vacinas e atividades preventivas sem que o morador precise se deslocar para longe. Seguimos trabalhando para ampliar o acolhimento em todas as regiões de Maricá", afirmou.

O gerente da USF Bambuí, Sebastião Ferreira, ressaltou o papel estratégico da ação itinerante para ampliar o acesso dos moradores aos cuidados. "Estamos mais próximos desse território, perto da escola também, oferecendo vacinação, consultas médicas, avaliação odontológica, pesagem do Bolsa Família, verificação de glicose e testes rápidos. Quem precisar de atendimento pode vir para cá, que será muito bem acolhido", ressaltou.

Além de funcionar por demanda espontânea, com acolhimento aberto à população sem agendamento prévio, a estrutura também realiza a antecipação de consultas | Foto: Katito Carvalho/Prefeitura de Maricá

Moradora do Pindobal há cerca de 20 anos, Márcia Cristina aproveitou para aferir a pressão arterial, medir a glicemia e mostrar resultados de exames ao médico. "Foi muito proveitosa essa Caravana aqui para a gente, porque o acesso fica bem mais fácil e acessível. A estrutura é excelente e espero que venha mais vezes, porque é ótimo para todos nós aqui da região. O atendimento é completo", concluiu.

Serviço - Caravana da Saúde no Pindobal

Data: até quinta-feira (19/11)

Horário: das 9h às 16h

Local: Praça do Pindobal (próximo ao Jardim de Infância Municipal Tia Sabrina)

Endereço: Avenida Joaquim Rodrigues, s/nº - Pindobal, Maricá

Serviços disponíveis: antecipação de consultas médicas, avaliação odontológica, análise de resultados de exames, coleta de preventivo, vacinação, testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), aferição de pressão arterial, verificação de glicemia, pesagem do Bolsa Família e atendimento de demandas espontâneas.

Documentação necessária: documento oficial com foto e caderneta de vacinação (caso possua)