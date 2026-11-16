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Idoso baleado na cabeça em tentativa de assalto recebe alta em SG

Mecânico de 65 anos ainda corre o risco de perder a audição do ouvido esquerdo

relogio min de leitura | Redação
Valdeci Pereira da Cruz recebe alta hospitalar após ser baleado na cabeça em tentativa de assalto
Valdeci Pereira da Cruz recebe alta hospitalar após ser baleado na cabeça em tentativa de assalto -

O idoso Valdeci Pereira da Cruz, de 65 anos, baleado na cabeça em uma tentativa de assalto, recebeu alta do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), na manhã desta segunda-feira (16). O mecânico foi baleado na última quinta-feira (12), no bairro Anaia Pequeno, em São Gonçalo.

Valdeci precisou ser submetido a uma cirurgia e, depois, foi encaminhado para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Ele corre o risco de perder a audição do ouvido esquerdo. O mecânico já é amputado de um braço em razão de um acidente de carro.

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Relembre o caso

O mecânico havia sido baleado durante uma tentativa de assalto. De acordo com ele, dois homens em uma motocicleta o abordaram. Assustado, ele reagiu e acabou baleado. Valdeci foi socorrido à Unidade Municipal de Pronto Atendimento (Umpa), no Pacheco, e depois transferido para o Heat, onde passou por cirurgia.

Tags:

cirurgia de emergência crimes em São Gonçalo relato de vítimas saúde do idoso Tentativa de assalto Violência Urbana

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