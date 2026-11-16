Idoso baleado na cabeça em tentativa de assalto recebe alta em SG

O idoso Valdeci Pereira da Cruz, de 65 anos, baleado na cabeça em uma tentativa de assalto, recebeu alta do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), na manhã desta segunda-feira (16). O mecânico foi baleado na última quinta-feira (12), no bairro Anaia Pequeno, em São Gonçalo.

Valdeci precisou ser submetido a uma cirurgia e, depois, foi encaminhado para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Ele corre o risco de perder a audição do ouvido esquerdo. O mecânico já é amputado de um braço em razão de um acidente de carro.

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Relembre o caso

O mecânico havia sido baleado durante uma tentativa de assalto. De acordo com ele, dois homens em uma motocicleta o abordaram. Assustado, ele reagiu e acabou baleado. Valdeci foi socorrido à Unidade Municipal de Pronto Atendimento (Umpa), no Pacheco, e depois transferido para o Heat, onde passou por cirurgia.