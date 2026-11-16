Mpox: Saúde estadual vai publicar atualizações diárias dos casos no RJ

A partir desta segunda-feira (16), a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) passa a atualizar diariamente o número de casos notificados, confirmados e descartados da mpox no Estado do Rio. Os dados e informações completas sobre a doença infecciosa provocada pelo Mpox vírus (MPXV), do gênero Orthopoxvirus, poderão ser acessados diretamente pelo site da Secretaria (saúde.rj.gov.br) clicando em Monitora RJ, em seguida nas abas Vigilância em Saúde e mpox.

De acordo com os dados apresentados no painel, até 16 de novembro, o Estado do Rio confirmou 395 casos confirmados e um óbito, com aumento a partir da Semana Epidemiológica (SE 37), iniciada em 13 de setembro de 2026. O município do Rio de Janeiro concentrou o maior número de casos no decorrer do ano (71,2% do total estadual).

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A SES-RJ mantém vigilância permanente em relação à Mpox e acompanha de perto o cenário epidemiológico no estado. Por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), a Secretaria realiza o monitoramento diário dos casos notificados e confirmados pelos 92 municípios fluminenses. As informações são analisadas e consolidadas em boletins epidemiológicos analíticos semanais, que permitem acompanhar a evolução da doença e orientar as ações de vigilância e controle. Uma nota técnica foi emitida a todos os municípios do estado com orientações sobre a doença.

A Secretaria fez ainda uma capacitação com participação de 500 profissionais de saúde, entre médicos e enfermeiros das cidades fluminenses, sobre atenção e cuidado a pacientes com suspeita da doença. O treinamento foi direcionado a profissionais que atuam na vigilância epidemiológica e em unidades de saúde de diferentes níveis de complexidade, incluindo serviços de pronto atendimento e unidades básicas. A programação abordou temas como diagnóstico, manejo clínico e prevenção da doença.

A SES-RJ mantém vigilância ativa, oferece suporte técnico e auxilia os 92 municípios nas ações de enfrentamento à doença. A Secretaria também reforça a recomendação de vacinação para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde e mantém contato permanente com o órgão federal para acompanhar as estratégias de prevenção e imunização.

Sobre a vacinação

A SES-RJ recebeu do Ministério da Saúde, no início de novembro, duas mil doses da vacina contra a Mpox. Todas foram destinadas ao município do Rio, que concentra a maior parte dos casos confirmados. A SES-RJ aguarda nova remessa dos imunizantes, que serão distribuídos aos municípios mediante avaliação técnica, considerando o cenário epidemiológico local, as demandas das secretarias municipais de Saúde e a disponibilidade em estoque. A definição de quantitativos e do início da vacinação em cada município está condicionada à avaliação epidemiológica e à disponibilidade de doses.

Sobre a Mpox

A Mpox é uma doença infecciosa causada pelo vírus MPXV, do gênero Orhopoxvirus. É transmitida principalmente pelo contato com pessoas infectadas, especialmente pelo contato direto com lesões de pele e mucosas. No Brasil, os primeiros casos foram registrados em 2022, tornando necessária a intensificação das ações de vigilância epidemiológica para o monitoramento da doença.

Entre as medidas para reduzir o risco de transmissão estão evitar o contato direto com pessoas que apresentem lesões suspeitas e procurar atendimento em uma unidade de saúde diante de possíveis sintomas. As manifestações incluem erupções e lesões na pele, aumento dos gânglios linfáticos, febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios e cansaço.

A vacinação é destinada a grupos específicos, conforme critérios epidemiológicos definidos pelo Ministério da Saúde. A imunização é destinada, prioritariamente, às pessoas vivendo com HIV (PVHIV) que apresentaram maior risco de agravamento pela doença, mediante levantamento prévio e agendamento por cada município.