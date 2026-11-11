Cursos gratuitos de qualificação em construção civil estão com inscrições abertas até sexta (13) em Maricá

A iniciativa é resultado de uma parceria entre Firjan SENAI, Prefeitura de Maricá, Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), com apoio de MARAEY - Foto: Divulgação

A iniciativa é resultado de uma parceria entre Firjan SENAI, Prefeitura de Maricá, Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), com apoio de MARAEY - Foto: Divulgação

A costureira Ana Lucia Silva mora em Maricá há 20 anos e nunca havia considerado trabalhar na construção civil, setor em crescimento no município, mas no qual as mulheres ainda são minoria. As aulas de qualificação profissional que frequenta na cidade mudaram essa ideia. O mesmo aconteceu com Maria de Fátima da Conceição, que voltou a estudar aos 62 anos, depois de trabalhar a vida inteira como operadora de caixa. Elas dividem a sala com outros novatos na área, como o sommelier Rafael Pires, que já faz planos de chegar à faculdade.

As experiências desses alunos mostram como o acesso à formação pode abrir novos caminhos. Quem também deseja aprender uma nova profissão ou aprofundar conhecimentos tem até esta sexta-feira, dia 13 de novembro, para se inscrever em uma das 80 vagas gratuitas dos cursos de qualificação profissional em construção civil do Polo Qualifica Itaipuaçu, em Maricá. As inscrições devem ser feitas presencialmente, das 9h às 12h e das 13h às 20h, na Avenida Carlos Marighella 160, onde também serão realizadas as aulas presenciais a partir de 7 de dezembro.

Para participar, basta morar em Maricá, ter pelo menos 18 anos e ter concluído o 5º ano do ensino fundamental.

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A iniciativa é resultado de uma parceria entre Firjan SENAI, Prefeitura de Maricá, Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), com apoio de MARAEY. A oferta contempla as formações em Pedreiro(a) de Alvenaria, no turno da tarde; Montador(a) de Andaimes, Formas e Escoramentos, à tarde; Pedreiro(a) de Edificações, à noite; e uma novidade: Instalador(a) de Sistemas Drywall, à noite.

Até 2028, o programa prevê 800 vagas gratuitas em 40 turmas, distribuídas por 12 cursos, com o propósito de preparar profissionais para as demandas da construção civil e dos projetos de infraestrutura do município. Nos primeiros meses de execução, já foram quase 100 profissionais certificados nas duas primeiras edições, e a terceira será concluída neste mês.

Para Aline Ribeiro, diretora de Educação de MARAEY, a iniciativa representa uma oportunidade de preparar os moradores para participar das transformações em curso na cidade.

“MARAEY sempre acreditou que o desenvolvimento de Maricá precisa começar pelas pessoas que vivem aqui. Queremos que os moradores se capacitem para disputar, em condições de igualdade, as oportunidades profissionais que surgirem. Cada aluno que conclui um curso leva para casa mais que uma profissão, leva novas perspectivas para a família. A construção civil tem força para transformar o território, mas é a educação que transforma vidas”, afirma.

A seleção será por sorteio eletrônico, no dia 16 de novembro. Os candidatos contemplados deverão efetuar a matrícula entre 17 e 20 de novembro no Polo Qualifica Itaipuaçu. A partir do dia 23, serão divulgadas eventuais vagas remanescentes, com período de matrícula até 4 de dezembro.

O edital completo pode ser consultado no site do ICTIM: https://ictim.com.br/editais/

SERVIÇO

Cursos gratuitos de qualificação profissional em construção civil

Onde: Polo Qualifica Itaipuaçu

Vagas: 80 (20 por curso)

Cursos e turnos:

Pedreiro(a) de Alvenaria – tarde

Montador(a) de Andaimes, Formas e Escoramentos – tarde

Pedreiro(a) de Edificações – noite

Instalador(a) de Sistemas Drywall – noite

Inscrições: até sexta-feira, 13 de novembro, presencialmente, das 9h às 12h e das 13h às 20h

Local de inscrição e das aulas: Polo Qualifica Itaipuaçu – Avenida Carlos Marighella 160, Itaipuaçu, Maricá

Requisitos: morar em Maricá, ter 18 anos ou mais e ter concluído o 5º ano do ensino fundamental

Sorteio eletrônico: 16 de novembro

Matrícula dos contemplados: de 17 a 20 de novembro, no Polo Qualifica Itaipuaçu

Vagas remanescentes: divulgação a partir de 23 de novembro, com matrícula até 4 de dezembro

Início das aulas: 7 de dezembro

Edital: https://ictim.com.br/editais/