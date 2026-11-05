Matheusinho celebra a repercussão do Ao Vivo na Rádio Mania

Após a realização e o lançamento do “Ao Vivo na Rádio Mania”, o cantor Matheusinho comemora a repercussão do projeto, que vem conquistando o público nas plataformas digitais e nas redes sociais. Disponibilizado no dia 29 de outubro no YouTube da Rádio Mania, o especial impulsionou ainda mais a popularidade do artista, que ganhou mais de 80 mil seguidores no Instagram em apenas cinco dias.

Em conversa com O São Gonçalo, Matheusinho falou sobre a recepção dos fãs, a repercussão da releitura de “Retratos e Canções”, sucesso de Sandra Sá, e os próximos passos da carreira. A nova versão da música se tornou um dos destaques da apresentação e chamou a atenção da própria cantora, que interagiu com o artista nas redes sociais.

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O cantor comemorou o retorno positivo do público e destacou o cuidado na escolha do repertório e na preparação do projeto.

“Está sendo incrível. A aceitação da galera está sendo maravilhosa. A gente já estava com uma expectativa muito grande para esse lançamento, porque fizemos tudo com muita verdade e muito amor. O repertório é algo de que realmente gostamos muito e tentamos trazer bastante coisa diferente do que já é feito”, contou.

Um dos momentos mais marcantes do especial foi a interpretação de “Retratos e Canções”, música lançada por Sandra Sá em 1986. A releitura ganhou uma versão em ritmo de pagode e despertou a nostalgia de ouvintes que já conheciam o clássico. Para Matheusinho, a identificação do público com a canção foi um dos fatores que contribuíram para o alcance da publicação.

“Ela é uma referência para todos nós da música brasileira. É uma responsabilidade muito grande cantar um clássico desse, de uma artista tão respeitada e renomada no nosso país. Confesso que não esperava toda essa repercussão através dessa música, mas acho que ela mexe um pouco com a nostalgia das pessoas também”, avaliou.

Um dos momentos mais marcantes do especial foi a interpretação de “Retratos e Canções”, | Foto: Divulgação/Rádio Mania

O artista contou que recebeu comentários de pessoas que associaram a canção a lembranças familiares e momentos da infância. Segundo ele, a forma como a música foi interpretada também ajudou a transmitir a emoção que pretendia levar ao público.

“Vi muita gente comentando: ‘Minha avó ouvia muito essa música’, ‘tinha um radinho do lado da minha cama que tocava sempre essa música’. Então, traz esse toque da saudade, da nostalgia. Acho que isso também casou com a forma que a gente executou a música e com a emoção que estava sendo cantar essa canção”, explicou.

A escolha da música para o repertório, no entanto, começou antes mesmo do convite para a gravação na Rádio Mania. A ideia partiu do diretor do projeto e amigo do cantor, Ian Félix, com quem Matheusinho costuma trocar referências e conversar sobre novos trabalhos. Os dois chegaram a gravar uma versão em voz e violão, publicada anteriormente no Instagram do artista, que também teve grande repercussão.

“Ele falou: ‘Tem que cantar essa música aqui da Sandra Sá’. Aí a gente gravou um vídeo no meu Instagram, voz e violão, ele tocando e eu cantando. Esse vídeo também explodiu. Quando surgiu o convite da Mania, a gente estava pensando em coisas diferentes para trazer para a nossa linha. O Ian lembrou daquele vídeo e sugeriu colocar a música no repertório”, relembrou.

Sandra Sá comentou uma publicação de Matheusinho e começou a segui-lo nas redes sociais. | Foto: Divulgação/Rádio Mania

A repercussão da releitura também chegou à intérprete original. Sandra Sá comentou uma publicação de Matheusinho e começou a segui-lo nas redes sociais. O reconhecimento foi recebido com surpresa pelo cantor, que revelou ter um novo desejo.

“Fiquei louco quando ela comentou, me seguiu lá e espero um dia poder cantar essa música com ela. Agora é realizar mais esse sonho. A gente já alcançou o sonho de ser conhecido pela rainha Sandra Sá, agora o próximo sonho é cantar essa música com ela”, afirmou.

O sucesso da música não se restringe às redes sociais. Matheusinho relatou que já foi reconhecido por fãs que o abordaram para comentar sobre a releitura. O artista contou que a situação tem se repetido e que a música passou a ser pedida nas apresentações.

“Está sendo muito engraçado. A galera já me encontra cantando a música na rua. Todo mundo comenta que não tira essa música da cabeça, que já acorda pensando nela. Toda hora vem na cabeça: ‘Hoje eu me peguei’. Está sendo incrível”, contou.

Apesar da repercussão da releitura, Matheusinho afirmou que pretende continuar investindo nas músicas autorais. | Foto: Divulgação/Rádio Mania

Apesar da repercussão da releitura, Matheusinho afirmou que pretende continuar investindo nas músicas autorais. Uma das apostas é “Bom Te Ver”, faixa lançada neste ano e que também ganhou uma versão ao vivo no especial da Rádio Mania.

O cantor explicou que a equipe pretende continuar trabalhando a música nas apresentações e nas redes sociais. Além disso, novos projetos devem começar a ser desenvolvidos no início de 2027.

“A gente acredita muito no trabalho autoral. Além dessa questão que está viralizando na internet, também prezamos muito pelas nossas músicas, tanto que gravamos várias autorais no Ao Vivo na Mania. A ideia é continuar trabalhando em ‘Bom Te Ver’. Mas, no ano que vem, provavelmente no início do ano, vamos começar a gravar alguma coisa, começar alguns projetos novos, porque não pode parar e a gente vive de música”, destacou.

Novos projetos devem começar a ser desenvolvidos no início de 2027 | Foto: Divulgação/Rádio Mania

A repercussão do especial também tem refletido na agenda profissional do artista. Segundo Matheusinho, o escritório vem recebendo pedidos de apresentações de diferentes partes do Brasil. Para dezembro, a previsão é de pelo menos 15 shows, além de compromissos para o Réveillon.

“Não imaginávamos que seria tão rápido. Sabíamos que esse Ao Vivo na Mania traria ainda mais força para o nosso comercial e para as nossas mídias, mas não esperávamos que acontecesse dessa forma. Tem muita gente pedindo show pelo Brasil todo e, graças a Deus, as coisas estão fluindo bastante”, comemorou.

Serviço

O “Especial Rádio Mania Ao Vivo” está disponível no canal da Rádio Mania no YouTube e nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer e Apple Music.

Para acompanhar os próximos lançamentos, apresentações e novidades da carreira do cantor, siga Matheusinho no Instagram (@matheusinho).