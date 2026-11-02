Plataforma de petróleo de 27 mil toneladas passa sob a Ponte Rio-Niterói em operação especial

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) participa, nesta segunda-feira (2), de uma megaoperação para acompanhar o deslocamento da plataforma de petróleo da Petrobras (P-35), com cerca de 330 metros de comprimento, 56 de altura e 27 mil toneladas, na Baía de Guanabara. A ação vai contar com a participação da Marinha do Brasil, da própria Petrobras e Corpo de Bombeiros, mobilizando cerca de 100 pessoas, entre agentes e técnicos. A finalidade é atuar na prevenção a qualquer incidente, e assegurar que o processo seja executado em conformidade com a legislação ambiental, garantindo a segurança ambiental da baía.

A P-35 está acostada na Zona Portuária do Rio, às margens da Baía de Guanabara, mas antes esteve na Base Naval da Marinha, onde passou por processos técnicos após o encerramento de seu ciclo produtivo. A P-35 operou por 27 anos no Campo de Marlim, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro.

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A embarcação será rebocada por sete barcos e passou por intervenções para reduzir sua altura, com o objetivo de navegar com segurança sob o vão central da Ponte Rio-Niterói até o antigo Estaleiro Clip localizado no Caju, às margens da Baía de Guanabara, empreendimento que está licenciado pelo Inea. A P-35 está passando pelo processo de descomissionamento e será desmontada no estaleiro em que chega nesta terça-feira.