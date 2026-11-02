Niterói prepara operação especial de trânsito no entorno dos cemitérios no feriado de Finados

A Prefeitura de Niterói, por meio da Nittrans, preparou uma operação especial de trânsito para o feriado de Finados, nesta segunda-feira (2). A ação tem como objetivo organizar o fluxo de veículos e orientar motoristas e pedestres nas proximidades dos cemitérios da cidade, que devem receber um número maior de visitantes nesta data.

No Barreto, onde estão localizados os cemitérios Maruí e Nossa Senhora da Conceição, que concentram grande movimentação de visitantes, a Nittrans contará com duas viaturas e três operadores para auxiliar na organização do trânsito.

No Cemitério de Charitas, a operação terá uma viatura e dois operadores, que permanecerão no local durante o período de maior movimentação. Já o Cemitério de Itaipu também contará com uma viatura e dois operadores para orientar o tráfego na região.

O Cemitério Parque da Colina receberá reforço operacional, com duas viaturas e três operadores, para organizar a circulação de veículos e garantir maior segurança viária no entorno.

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No Memorial Campo da Paz, localizado na RJ-108, em Várzea das Moças, a movimentação será monitorada continuamente. Caso seja necessário, equipes operacionais poderão ser deslocadas para reforçar a atuação no local.

A Nittrans acompanhará o fluxo de veículos nas proximidades dos cemitérios durante o feriado e poderá realizar ajustes na operação de acordo com a demanda, contribuindo para a fluidez do trânsito e a segurança de motoristas e pedestres.