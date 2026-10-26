Maricá oferece vagas de emprego em diferentes áreas

As colocações abrangem oportunidades nos setores de comércio, logística, serviços, alimentação e indústria, com postos de trabalho situados no Centro, Itaipuaçu, Inoã, São José do Imbassaí, Araçatiba e Parque Nanci - Foto: Divulgação

As colocações abrangem oportunidades nos setores de comércio, logística, serviços, alimentação e indústria, com postos de trabalho situados no Centro, Itaipuaçu, Inoã, São José do Imbassaí, Araçatiba e Parque Nanci - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá disponibiliza 171 vagas de emprego para diferentes níveis de escolaridade e setores da economia local. Ao todo, são 129 oportunidades na Casa do Trabalhador, distribuídas em 31 funções, e outras 42 no Sistema Nacional de Emprego (SINE), divididas em sete cargos. As vagas permanecem abertas até o preenchimento dos postos.

As colocações abrangem oportunidades nos setores de comércio, logística, serviços, alimentação e indústria, com postos de trabalho situados no Centro, Itaipuaçu, Inoã, São José do Imbassaí, Araçatiba e Parque Nanci. Há opções para candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior, incluindo vagas para profissionais com experiência comprovada na carteira de trabalho, primeiro emprego, estágio e pessoas com deficiência (PCD).

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A secretária de Trabalho e Emprego, Rosana Corrêa, falou sobre a intermediação entre empresas e trabalhadores do município.

“Nossa atuação é pautada no compromisso de ampliar o acesso ao emprego, acolher as necessidades da população e fortalecer a conexão entre trabalhadores e empregadores. Mais do que aproximar pessoas de oportunidades, queremos contribuir para que os cidadãos de Maricá tenham condições de construir suas trajetórias com dignidade, autonomia e segurança”, afirma Rosana.

Para concorrer às vagas da Casa do Trabalhador, o interessado deve residir em Maricá e comparecer presencialmente à unidade com documento oficial de identidade e currículo atualizado. Quem não possui o currículo impresso pode solicitar a elaboração gratuita do documento no local durante o atendimento. Para as vagas do SINE, os candidatos devem se dirigir à unidade com documento pessoal e currículo.

Serviço

Casa do Trabalhador

Endereço: Rua Clímaco Pereira, 189, Centro

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (novos cadastros até as 16h30)

Sistema Nacional de Emprego (SINE)

Endereço: Rua Carlos Rangel, 51, Centro

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h