Maricá realiza nova captação de órgãos para fila de espera do SUS

A Prefeitura de Maricá realizou, nesta sexta-feira (23/10), uma nova captação múltipla de órgãos no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí. A ação, organizada pela Secretaria de Saúde, possibilitou a doação de fígado, rins e pulmão para pacientes que aguardam por transplante no Sistema Único de Saúde (SUS), após confirmação de morte encefálica e autorização da família do doador.

Todo o trabalho foi conduzido em alinhamento com as diretrizes do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) e da Central Estadual de Transplantes do Rio de Janeiro. Além do acolhimento e suporte aos familiares, a operação mobilizou equipes multidisciplinares de medicina e enfermagem do hospital para preservar adequadamente as estruturas doadas.

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Para agilizar o transporte dos órgãos aos receptores compatíveis, a operação contou com apoio aéreo da Secretaria de Estado de Saúde. Um helicóptero pousou duas vezes no heliponto da unidade ao longo da manhã para o envio dos órgãos aos hospitais transplantadores.

A diretora-geral do Hospital Che Guevara, Ana Paula Silva, reforçou que o gesto da família aliado à estrutura do hospital garante um novo recomeço para quem precisa.

"Com um único doador, é possível salvar várias vidas. Neste caso, fígado, rins e pulmão vão dar uma nova chance a pessoas que esperavam por um transplante. O heliponto foi fundamental, favorecendo o atendimento de precisão, porque permite que o órgão saia daqui e chegue ao seu destino no menor tempo possível", explicou Ana Paula.

Já a diretora de enfermagem da unidade, Carla Moraes, destacou a sensibilidade envolvida no acolhimento familiar e nos procedimentos clínicos.

"A enfermagem está presente em todos os momentos, desde a manutenção do potencial doador até o cuidado e o apoio à família. Foi um trabalho feito com muita técnica, mas também com muita sensibilidade. Ver a dedicação dos nossos profissionais nos enche de orgulho", afirmou Carla.