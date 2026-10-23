Cedae faz manutenção na Imunana Laranjal e Niterói pode ter abastecimento de água afetado na terça-feira
Interrupção na produção de água será realizada para manutenção anual, com previsão de retomada na madrugada de quarta-feira
Moradores de Niterói poderão ter o abastecimento de água comprometido a partir da próxima terça-feira (27), devido à interrupção da produção de água no Sistema Imunana-Laranjal. A paralisação foi informada pela concessionária Águas de Niterói e ocorrerá para a realização de uma manutenção anual.
De acordo com a empresa, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) interromperá a produção a partir das 4h de terça-feira. A previsão é que a operação seja retomada às 4h de quarta-feira (28).
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Durante o período de manutenção, o fornecimento de água em Niterói poderá ser afetado. A concessionária informou que adotará medidas para minimizar os impactos da intervenção.
Concessionária orienta uso racional da água
Diante da possibilidade de comprometimento do abastecimento, a Águas de Niterói orienta os moradores a fazerem uso racional da água durante a realização dos serviços.
Em caso de dúvidas ou solicitações, os clientes podem entrar em contato com a concessionária pelos canais digitais, disponíveis 24 horas por dia.
O atendimento pode ser feito pelo WhatsApp, no número (21) 97211-8064, pelo aplicativo Cliente Águas ou pela Agência Virtual, disponível no site aguasdeniteroi.com.br.