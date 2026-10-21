Maricá recebe seleção de figurantes para 6ª temporada da série Arcanjo Renegado

A Prefeitura de Maricá divulga a seleção de figurantes para a sexta temporada da série “Arcanjo Renegado”, produzida pela AfroReggae Audiovisual e exibida no Globoplay. O recrutamento acontece nesta sexta-feira (23), das 14h às 16h, na Casa de Cultura e Museu Histórico de Maricá, no Centro, e é voltado a maiores de 18 anos. A iniciativa conta com o apoio da Companhia de Cultura e Turismo Maricá (MARÉ), por meio da Maricá Film Commission. Parte das gravações da nova temporada será realizada no município.

“Receber produções audiovisuais em Maricá significa criar oportunidades para quem vive aqui e ampliar a presença do município no cenário nacional. Essa seleção permite que os moradores participem diretamente de uma série de grande alcance e conheçam mais de perto o funcionamento de uma produção. É esse movimento que queremos estimular com a Maricá Film Commission, aproximando o audiovisual da população e gerando novas possibilidades para a cidade”, afirmou o presidente da MARÉ, Antonio Grassi.

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A seleção será conduzida pela equipe responsável pela série. Para participar, os interessados devem comparecer ao local no horário indicado, levando um documento de identificação com foto. A figuração será remunerada e as informações sobre valores, condições de trabalho e contratação serão fornecidas diretamente pela produção.

As gravações de “Arcanjo Renegado” em Maricá terão como locações a Praça Orlando de Barros Pimentel, o Museu Histórico de Maricá, Ponta Negra e a Restinga. A presença da série no município faz parte de um movimento de atração de produções audiovisuais para a cidade. Iniciativa da MARÉ, a Maricá Film Commission atua para facilitar a realização de filmagens, oferecendo apoio na identificação de locações, na articulação com serviços locais e nos processos de autorização.

Além de divulgar os cenários de Maricá, o trabalho da film commission busca ampliar as oportunidades para moradores e profissionais da região, com potencial de movimentar setores como hospedagem, alimentação, transporte e outros serviços.

Sobre a série

Criada por José Junior, “Arcanjo Renegado” é uma série brasileira de ação policial do Globoplay, protagonizada por Marcello Melo Jr. no papel de Mikhael. Na sexta temporada, o personagem retorna ao Rio de Janeiro após sobreviver a um atentado na Bahia e encontra um cenário marcado por disputas políticas, conflitos na segurança pública e o avanço de um grupo criminoso especializado em assaltos no estilo Novo Cangaço.

Entre os atores que participarão das gravações em Maricá estão Marcelo Mello Junior, Erika Januza, Álamo Facó, Mell Muzzilo e Viviane Araújo.

Serviço

Seleção de figurantes — Arcanjo Renegado (6ª temporada)

Data: 23 de outubro de 2026 (sexta-feira)

Horário: 14h às 16h

Local: Casa de Cultura e Museu Histórico de Maricá, Centro

Público: maiores de 18 anos

Documento necessário: identificação com foto

Remuneração: figuração remunerada, com valores e condições informados diretamente pela produção.