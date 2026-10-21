Exposição gratuita 'Culto à Terra', de Jhon Bermond, inaugura no Sesc Niterói

A terra como matéria viva, território de pertencimento e guardiã de memórias é o ponto de partida de “Culto à Terra”, exposição do artista Jhon Bermond que inaugura nesta sexta-feira, dia 23 de outubro, no Sesc Niterói.

Com curadoria de Moara Tupinambá, a mostra reúne pinturas, estandartes e mural elaborados com geotintas e pigmentos minerais e vegetais, transformando solos de diferentes regiões do Brasil em cores, formas e narrativas que revelam a riqueza dos territórios e dos saberes que os constituem.

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Em suas obras, Bermond articula lembranças da infância no interior do Espírito Santo, conhecimentos transmitidos no ambiente familiar e manifestações da cultura popular, como folias de reis, congadas e celebrações de matrizes indígenas e afro-brasileiras.

Mostra reúne pinturas, estandartes e mural elaborados com geotintas e pigmentos minerais e vegetais | Foto: Divulgação

As criações também evocam biomas brasileiros, caminhos ancestrais, pinturas rupestres e a atuação de mestres e mestras populares, compondo um panorama da diversidade cultural do país e das relações entre as comunidades e os lugares que habitam.

"Em Culto à Terra, vejo cada pigmento criado por Jhon como uma memória viva de todos os territórios por onde ele caminhou. Essas cores da Terra guardam histórias humanas e não-humanas, os saberes e relações construídas com estes locais.

A exposição nos lembra que não estamos separados da terra: somos uma continuação dela. A terra nunca deixou de falar; nós é que precisamos reaprender a escutá-la", destaca a curadora Moara Tupinambá.

O processo artístico de Jhon Bermond começa muito antes da pintura. A coleta de pigmentos envolve aproximação com as comunidades, escuta de suas histórias e contato com os conhecimentos de quem vive e cuida de cada território. Dessa maneira, as cores deixam de ser apenas elementos visuais e passam a carregar referências culturais, afetivas e históricas dos lugares de onde vêm. “A terra já é uma obra de arte. Pintar com ela é unir e reescrever diversas memórias em linhas e traços”, afirma o artista.

Em um contexto marcado pela urgência das questões ambientais, “Culto à Terra”, que foi contemplada pelo edital SESC PULSAR, convida o público a refletir sobre as relações entre arte, natureza e ancestralidade. Ao trazer a própria terra para o centro da criação artística, a exposição propõe um olhar sensível sobre o mundo que habitamos, valorizando a diversidade dos territórios brasileiros e os conhecimentos construídos ao longo de gerações.

Mais do que apresentar diferentes possibilidades estéticas, a mostra busca despertar novas formas de perceber e cultivar a relação com a natureza, reconhecendo a terra como fonte de vida, memória e identidade.

Serviço

Exposição: Culto à Terra - Jhon Bermond

Abertura: 23 de outubro de 2026

Horário: 10 horas

Local: Sesc Niterói

Endereço: R. Padre Anchieta, 56 - São Domingos, Niterói - RJ

Visitação: até 25 de janeiro de 2027

Terça a sábado de 10h às 17h – entrada gratuita