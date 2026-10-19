Maricá recebe exposição contando a história da União de Maricá e visa a trajetória para o Carnaval de 2027

Começou no último sábado (17), a exposição 'Carnavais na Utopia', organizada pela Companhia de Cultura e Turismo de Maricá ( MARÉ). O evento está sendo realizado na Casa de Cultura, no Centro da cidade, e mostra a trajetória da União de Maricá, fundada em 2015, até a conquista do acesso para ao Grupo Especial do Carnaval carioca, após a vitória na Serie Ouro em 2026.

O Público também ira conhecer a proposta do enredo "Utopia Brasil: Darcy Ribeiro", que a escola ira levar a Marquês de Sapucaí em 2027. O enredo de 2027 ira homenagear Darcy Ribeiro e aborda suas reflexões sobre a formação e o futuro do Brasil, tendo destaque a sua relação com Maricá. A proposta reforça a ligação entre a história do intelectual, a identidade cultural da cidade e o samba.

“A escola de samba é uma referência importante da cultura local, e esse momento, com a chegada ao Grupo Especial, é muito relevante para a cidade. Essa exposição faz parte da estratégia de trazer o morador de Maricá para interagir com a escola, não só para apreciar as fantasias e as obras, mas também para participar”, destacou o presidente da MARÉ, Antônio Grassi.

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“Essa exposição celebra a arte que se faz no Carnaval. Essa arte reúne vários artistas e é como uma ópera contando a história do Brasil. Maricá ganha protagonismo nacional e até mundial por meio do Carnaval”, afirmou o curador Gringo Cardia

Serviço

Exposição “Carnavais da Utopia”

Local: Casa de Cultura de Maricá – Centro

Abertura oficial: 16 de outubro

Visitação: de 17 de outubro de 2026 a 13 de fevereiro de 2027

Horários: quartas e quintas-feiras, das 9h às 17h; sextas-feiras e sábados, das 11h às 19h