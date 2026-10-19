FLIM 2026: Estudantes e professores de Maricá receberão vale-livro de R$ 300

A proposta facilita o acesso aos livros e permite que estudantes e profissionais da educação escolham os títulos de seu interesse - Foto: Divulgação/Elsson Campos/Maricá

A proposta facilita o acesso aos livros e permite que estudantes e profissionais da educação escolham os títulos de seu interesse - Foto: Divulgação/Elsson Campos/Maricá

A Prefeitura de Maricá vai distribuir vale-livro para estudantes e profissionais da educação durante a 11ª Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM), realizada de 30 de outubro a 8 de novembro, na Orla do Parque Nanci. A iniciativa da Companhia de Cultura e Turismo Maricá e da Secretaria de Educação busca democratizar o acesso aos livros, incentivar o hábito da leitura e ampliar as oportunidades de contato com a literatura entre diferentes públicos.

O benefício, de R$ 300, será concedido por meio da moeda social Mumbuca, em cartão magnético com crédito destinado à compra de livros durante a festa. Terão direito ao vale-livro professores, alunos e funcionários da Rede Pública Municipal de Ensino; estudantes das redes públicas estadual e federal; professores da Rede Pública Estadual; aposentados da Secretaria de Educação; e estudantes do programa Passaporte Universitário.

A proposta facilita o acesso aos livros e permite que estudantes e profissionais da educação escolham os títulos de seu interesse, aproximando a literatura do cotidiano e contribuindo para a formação de novos leitores.

Para o secretário de Educação, Rodrigo Moura, a iniciativa representa uma oportunidade de ampliar o acesso à literatura e fortalecer o papel da leitura na formação dos estudantes e da comunidade escolar.

“O Flim Card é uma política pública de democratização do acesso ao livro. Ao oferecer o vale-livros a estudantes e educadores, incentivamos o hábito da leitura, ampliamos a liberdade de escolha e contribuímos para a formação crítica e cidadã. Esse investimento reafirma o compromisso de Maricá com o conhecimento e reconhece a Educação como instrumento de transformação social”, afirmou o secretário de Educação, professor Dr. Rodrigo Moura.

Programação para diferentes públicos

A programação da FLIM contará com atividades e espaços voltados a diferentes públicos. Entre eles estão a FLIMzinha, dedicada às crianças; a Arena do Estudante; e o Papo FLIM / Língua ao Mar, com encontros e debates. O evento também terá Palco Principal, Rádio FLIM e Feira do Livro, com espaço para escritores locais, além de atividades integradas, como o Maricá Games e o Congresso da União Maricaense dos Estudantes (UMES).

Neste ano, a FLIM homenageia a filósofa, escritora e professora Marilena Chauí, reconhecida por sua contribuição ao pensamento filosófico, político, cultural e educacional brasileiro. A programação reúne iniciativas que aproximam o público dos livros, da produção literária e do debate de ideias.