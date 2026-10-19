Maricá terá show gratuito da banda The Fevers neste sábado

A banda The Fevers se apresenta na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro de Maricá, neste sábado (24). O show faz parte da programação em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado em 1º de outubro. O evento começa às 17h e também terá apresentação do cantor Otávio Almeida.

Organizada pela Secretaria de Políticas para Terceira Idade, a programação terá show de abertura às 18h, seguido pela apresentação dos The Fevers, às 20h. O grupo é conhecido por sucessos populares que atravessam gerações.

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O secretário da pasta, Amarildo Ribeiro, destacou a importância da iniciativa para o município.

“No dia 24, vamos realizar esse evento tão especial para valorizar nossos idosos e mostrar o quanto eles são importantes para a nossa cidade. Estamos preparando tudo com muito carinho para proporcionar um momento de alegria, música e confraternização. Nosso compromisso é continuar trabalhando para que nossos idosos tenham cada vez mais espaço, respeito e qualidade de vida”, afirmou.

Serviço

Evento: Comemoração do Dia Internacional da Pessoa Idosa

Data: sábado, 24 de outubro

Horário: a partir das 17h

Local: Praça Orlando de Barros Pimentel, Centro de Maricá

Programação: 18h — Otávio Almeida; 20h — The Fevers