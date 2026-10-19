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Maricá terá show gratuito da banda The Fevers neste sábado

Evento em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa acontece no Centro, com abertura do cantor Otávio Almeida

relogio min de leitura | Redação
Maricá terá show gratuito da banda The Fevers neste sábado
Maricá terá show gratuito da banda The Fevers neste sábado -

A banda The Fevers se apresenta na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro de Maricá, neste sábado (24). O show faz parte da programação em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado em 1º de outubro. O evento começa às 17h e também terá apresentação do cantor Otávio Almeida.

Organizada pela Secretaria de Políticas para Terceira Idade, a programação terá show de abertura às 18h, seguido pela apresentação dos The Fevers, às 20h. O grupo é conhecido por sucessos populares que atravessam gerações.

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O secretário da pasta, Amarildo Ribeiro, destacou a importância da iniciativa para o município.

“No dia 24, vamos realizar esse evento tão especial para valorizar nossos idosos e mostrar o quanto eles são importantes para a nossa cidade. Estamos preparando tudo com muito carinho para proporcionar um momento de alegria, música e confraternização. Nosso compromisso é continuar trabalhando para que nossos idosos tenham cada vez mais espaço, respeito e qualidade de vida”, afirmou.

Serviço

Evento: Comemoração do Dia Internacional da Pessoa Idosa

Data: sábado, 24 de outubro

Horário: a partir das 17h

Local: Praça Orlando de Barros Pimentel, Centro de Maricá

Programação: 18h — Otávio Almeida; 20h — The Fevers

Tags:

celebração da terceira idade cultura e música Dia Internacional da Pessoa Idosa Maricá show ao vivo The Fevers

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