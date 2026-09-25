Cantor sertanejo Daniel embala início da segunda semana da Expo Rural Maricá

O presidente da MARÉ, Antonio Grassi, destacou a importância da participação dos talentos do município na primeira edição da Expo Rural - Foto: Fotos de Bernardo Gomes/Prefeitura de Maricá

O presidente da MARÉ, Antonio Grassi, destacou a importância da participação dos talentos do município na primeira edição da Expo Rural - Foto: Fotos de Bernardo Gomes/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá abriu, nesta quinta-feira (24/9), a segunda semana de shows da 1ª Expo Rural Maricá com apresentação do cantor Daniel como grande atração do dia. O evento, realizado por meio da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), reuniu o público para uma noite de música, rodeio, atrações locais e atividades ligadas ao universo rural.

A programação do dia começou pela manhã com as atividades da raça Mangalarga Marchador e seguiu, a partir do meio-dia, com visitação à Arena Rural, Fazendinha, feira agrícola e de artesanato, praça de alimentação e palestras. À noite, o público acompanhou a abertura do rodeio de touros, etapa classificatória do Circuito Barretos de Rodeio, além dos shows de Vitorya Telles, Sacha Alexia, DJ Acqua, Daniel e Jô Borges.

Leia também:

Em 13 anos, doença inflamatória intestinal cresce 5 vezes no Brasil

Mais de 50 escolas tem aulas suspensas no Rio devido a operações policiais

Artistas locais ganham espaço na programação

Além das atrações nacionais, a Expo Rural Maricá tem dado espaço aos artistas da cidade. Nesta quinta-feira, a cantora Sacha Alexia, Prata da Casa, se apresentou no palco principal antes do show de Daniel. Ao todo, o evento conta com 44 artistas locais ao longo da programação.

O presidente da MARÉ, Antonio Grassi, destacou a importância da participação dos talentos do município na primeira edição da Expo Rural. “Essa é uma ênfase que a gente tem dado: garantir a participação dos artistas da cidade, com o talento deles alegrando as pessoas. Para nós, é um prazer enorme contar mais uma vez com nossas pratas da casa”, afirmou.

O público também aprovou a mistura de música, tradição rural e artistas da cidade na programação. Entre moradores que acompanharam a noite, o show de Daniel foi apontado como um dos momentos mais aguardados desta segunda semana da Expo Rural.

O presidente da MARÉ, Antonio Grassi, destacou a importância da participação dos talentos do município na primeira edição da Expo Rural | Foto: Bernardo G9omes/Prefeitura de Maricá

Para a dona de casa Márcia Aparecida, de 52 anos, moradora de Inoã, a apresentação de Daniel trouxe lembranças afetivas. “Eu curto as músicas do Daniel há muito tempo e vim com minhas amigas justamente para cantar junto”, contou.

Já Luciene Rodrigues, de 49 anos, moradora de Manoel Ribeiro, destacou a diversidade da programação. “Eu cheguei mais cedo para olhar a feira e acabei ficando para os shows. Achei legal porque tem atração para quem gosta do campo, para quem vem com a família e para quem quer aproveitar a música à noite”, afirmou.

Próximos dias terão Gustavo Mioto, Natanzinho Lima e Alok

A programação da Expo Rural Maricá segue nesta sexta-feira (25/9), com competições das raças Mangalarga Marchador e Tabapuã, visitação à Arena Rural, Fazendinha, Tenda AgroNegócio, feira agrícola e de artesanato, praça de alimentação e rodeio de touros. Na Arena de Shows, se apresentam Gilvan e Junior, Angel Campos, DJ Jota Project, Gustavo Mioto e Natalia Pani.

No sábado (26/9), a programação contará com finais das competições de equinos da raça Mangalarga Marchador e bovinos da raça Tabapuã, além de Fazendinha, feira agrícola, artesanato, rodeio e shows de Rhoan Vitor, Moniquinha Angelo, DJ Marlo, Natanzinho Lima e Banda Saracutiar.

No domingo (27/9), a Expo Rural terá visitação à Arena Rural, Fazendinha, palestras, feira agrícola e de artesanato, praça de alimentação, rodeio e shows de Douglas Kalil, Betinho e Ismayer, DJ Jota Project, Alok e Bruno Paiva. O DJ Alok assume o palco principal às 22h30, substituindo Wesley Safadão, cujo show foi cancelado por motivos pessoais do artista.

Para preservar a segurança dos participantes e trabalhadores, além de facilitar a circulação durante o evento, não é permitida a entrada com cooler, guarda-chuva, cadeira de praia, comida, bebida em lata, recipientes de vidro e qualquer objeto ou item perfurocortante.