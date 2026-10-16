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Maricá colhe 275 quilos de alimentos sem agrotóxicos em uma semana

Produção da Comuna Joaquín Piñero, no Espraiado, beneficiou cerca de 200 pessoas

relogio min de leitura | Redação
Semanalmente, as colheitas giram em torno de 250 a 300 quilos de hortaliças, legumes e frutas cultivados sem agrotóxicos
Semanalmente, as colheitas giram em torno de 250 a 300 quilos de hortaliças, legumes e frutas cultivados sem agrotóxicos -

A Prefeitura de Maricá colheu mais de 275 quilos de alimentos agroecológicos de 27 variedades na Unidade da Comuna Pública Joaquín Piñero, no Espraiado, entre os dias 12 e 16 de outubro. O espaço vinculado à Secretaria de Agricultura e Pecuária destinou a produção da semana à institucional Movidade, associação social sem fins lucrativos voltada para a defesa da igualdade racial e o acolhimento de famílias em situação de vulnerabilidade, e à Secretaria de Direitos Humanos, beneficiando cerca de 200 pessoas.

Semanalmente, as colheitas giram em torno de 250 a 300 quilos de hortaliças, legumes e frutas cultivados sem agrotóxicos. O volume total e o número de pessoas atendidas variam a cada semana, conforme o clima e as instituições contempladas.

Entre os itens colhidos no lote desta semana, destacam-se banana-prata (34,3 kg), repolho-roxo (27,6 kg), alface-lisa (24,9 kg), alho-poró (23,2 kg), cenoura (17,2 kg), brócolis (16,7 kg), espinafre (15,2 kg), rabanete (14,4 kg) e banana-figo (12,9 kg), além de temperos, folhosas e outros legumes.

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O secretário de Agricultura e Pecuária de Maricá, Wagner Soares, comentou o impacto dessa produtividade: "Colher mais de 275 quilos de alimentos em apenas uma semana e garantir comida de verdade no prato de centenas de pessoas de nossas instituições sociais mostra a força da agroecologia na nossa cidade. Ficar dentro do nosso patamar de produção demonstra o empenho diário de quem trabalha na terra com carinho e dedicação”, declarou.

Produção agroecológica de Maricá fortalece a mesa de milhares de pessoas

Desde outubro de 2020, o projeto de Unidades Agroecológicas — executado em parceria com a COOPERAR na Comuna Joaquín Piñero, na Unidade Manu Manuela e na Praça Emilton Santos — já colheu e distribuiu mais de 56,5 toneladas de alimentos frescos e livres de agrotóxicos. Com 125 variedades cultivadas, a iniciativa atende continuamente instituições socioassistenciais, aldeias indígenas e casas de acolhimento, além do Restaurante Municipal Mauro Alemão.

“A Comuna Joaquín Piñero é o grande coração desse trabalho, liderando a produção que abastece quem mais precisa. Cada polo tem seu papel especial: enquanto a Comuna e a Manu Manuela cuidam da assistência social, a Praça Emilton Santos entrega o alimento direto para a nossa população maricaense. Cuidar desses espaços é cuidar das pessoas, garantindo saúde, dignidade e comida fresca para o nosso povo", concluiu o secretário.

Tags:

Agroecologia Maricá

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