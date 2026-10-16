Maricá terá festas gratuitas de Dia das Crianças neste fim de semana - Foto: Reprodução/Clarildo Menezes/Prefeitura de Maricá

Maricá terá festas gratuitas de Dia das Crianças neste fim de semana - Foto: Reprodução/Clarildo Menezes/Prefeitura de Maricá

Crianças e famílias de São José do Imbassaí, Bambuí, Inoã e Santa Paula poderão participar de festas gratuitas neste fim de semana em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. A programação pelo Dia das Crianças inclui brinquedos infláveis, brincadeiras, apresentações artísticas, lanches e sorteios de brinquedos, com atividades distribuídas entre sábado (17) e domingo (18).

As atrações fazem parte do projeto “Dia das Crianças nas Comunidades”, promovido pela Secretaria Especial de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida em parceria com a Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ).

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A primeira programação será realizada das 9h às 13h de sábado, na Comunidade da Linha, em São José do Imbassaí. O evento acontecerá no campo de society do Marine, no quilômetro 22, em frente ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro.

Entre as atrações está o cortejo cênico-musical CHAP – Tropa da Alegria, com apresentação das 9h às 11h. Também estão previstos sorteios, lanches, brincadeiras e brinquedos infláveis.

À tarde, das 13h às 17h, a festa será na Praça do Pica-Pau, em Bambuí. A Tropa da Alegria volta a se apresentar no local, das 14h às 16h, junto de outras atividades recreativas e atrações artísticas.

Programação continua no domingo

No domingo (18), as atividades acontecerão simultaneamente no conjunto habitacional Minha Casa, Minha Vida, em Inoã, e no bairro de Santa Paula. A programação será das 13h às 17h30.

As crianças poderão acompanhar o Show da Turma da Tia Carol e apresentações do grupo Guerreiras do K-Pop, além de aproveitar brinquedos infláveis, lanches e sorteios de brinquedos.

Em Inoã, a agenda também terá apresentações do projeto Sementes da Comunidade, com a participação de uma turma de percussão e de casais de mestre-sala e porta-bandeira.

A programação contará ainda com pontos gratuitos de hidratação disponibilizados pela Sanemar. A Secretaria de Assistência Social também fará ações de identificação infantil para auxiliar na segurança das crianças durante as atividades.

Confira os locais e horários

Sábado (17/10)

São José do Imbassaí: campo de society do Marine, quilômetro 22, em frente ao Cras, na Comunidade da Linha. Das 9h às 13h. Apresentação da Tropa da Alegria, das 9h às 11h.

Bambuí: Praça do Pica-Pau. Das 13h às 17h. Apresentação da Tropa da Alegria, das 14h às 16h.

Domingo (18/10)

Inoã: conjunto habitacional Minha Casa, Minha Vida, Setor C. Das 13h às 17h30.

Santa Paula: Praça do Eucalipto, Setor A. Das 13h às 17h30.

Nos dois locais de domingo, haverá atrações infantis, brinquedos infláveis, lanches e sorteios de brinquedos.