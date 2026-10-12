Elefante-marinho é flagrado 'curtindo' praias em Maricá

As praias de Itaipuaçu, em Maricá receberam a visita de um elefante-marinho, neste domingo (11). O ilustre animal foi flagrada descansando na areia em dois momentos diferentes, mas logo depois voltou para o mar. A região foi isolada pela Guarda Civil de Maricá, para evitar a aproximação de banhistas.

O elefante-marinho foi visto pela primeira vez por volta das 11h, na Praia do Recanto, perto da conhecida Pedra do Elefante. A nova aparição ocorreu aproximadamente duas horas depois, próximo a uma base da Defesa Civil.

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A trajetória da visita do elefante-marinho foi registrada pelo influenciador Rodrigo Waves, que compartilhou os momentos nas redes sociais.

A mais nova visita a praias fluminense, despertou a dúvida de que o elefante-marinho seria o mesmo animal que esteve nas praias de Niterói e outras localidades da Região Metropolitana, nas últimas semanas. Apesar de pessoas ligadas à consultoria ambiental Econservation acreditarem nessa teoria, não existe uma confirmação oficial sobre a verdadeira identidade do elefante-marinho.